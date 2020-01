Παλαιό βιβλιοπωλείο δεν πούλησε ούτε ένα βιβλίο εδώ και 100 χρόνια και μετά…

Το βιβλιοπωλείο Petersfield Bookshop, στην πόλη Πέτερσφιλντ της Αγγλίας πουλά αντίκες, μεταχειρισμένα και καινούρια βιβλία και ένας εργαζόμενός του με ανάρτηση στο Twitter γνωστοποίησε ότι υπήρξε μία πραγματικά ήσυχη μέρα, κατά την οποία δεν πουλήθηκε ούτε ένα βιβλίο.

@The_PBS Thanks #Petersfieldbookshop 👍🏻 book received- well described and excellent packaging for travel overseas! 👍🏻🌟 pic.twitter.com/UPkz4fVfDv

Στην ανάρτησή του ο Ρόμπερτ Σάνσομ, ο οποίος εργάζεται στο βιβλιοπωλείο εδώ και 13 χρόνια ανέφερε: “…Ξεραΐλα…Ούτε ένα βιβλίο σήμερα… £0.00…Νομίζουμε ότι είναι ίσως η πρώτη φορά… Γνωρίζουμε ότι είναι μίζερο, αλλά αν θέλετε να μας βοηθήσετε, παρακαλώ βρείτε τις προσφορές μας στα Abebooks, όλα 25% κάτω, προς το παρόν…”.

Το μήνυμα κοινοποιήθηκε από χιλιάδες βιβλιόφιλους, μεταξύ άλλων και από τον συγγραφέα βιβλίων φαντασίας και επιστήμης, Νιλ Γκέιμαν, ο οποίος μοιράστηκε την ανάρτηση με τους 2,8 εκατομμύρια ακολούθους του.

Μέσα σε μία νύχτα το βιβλιοπωλείο δέχθηκε πάνω από 300 μηνύματα με αιτήματα για την αγορά βιβλίων και παραγγελίες online αξίας 1.000 αγγλικών λιρών.

Μετά την επιτυχία, το κατάστημα σε ένα πρόσθετο tweet γνωστοποίησε: “Τι νύχτα! Πνιγόμαστε με την καλή έννοια”.

So grateful to all for their gestures of support recently… @eddiedaviesart sent some signed copies of his book Springheel Jack – The Harbinger… so much kindness about at the moment. pic.twitter.com/Savyj2YR1f

— Petersfield Bookshop (@The_PBS) January 21, 2020