Κόσμος

Παναμάς: Τεράστια φωτιά στη «Γέφυρα της Αμερικής» μετά από ισχυρή έκρηξη σε βυτιοφόρο πάνω από τη Διώρυγα

Η έκρηξη καταγράφηκε σε βίντεο στο οποίο φαίνονται οι φλόγες να υψώνονται πέρα και πάνω από τον δρόμο με τους οδηγούς οχημάτων στο σημείο να προσπαθούν να διαφύγουν από το σημείο
Παναμάς: Τεράστια φωτιά στη «Γέφυρα της Αμερικής» μετά από ισχυρή έκρηξη σε βυτιοφόρο πάνω από τη Διώρυγα

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (06.04.2026) σε βυτιοφόρο καυσίμων που βρισκόταν κοντά σε γέφυρα στη Διώρυγα του Παναμά.

Η τεράστια έκρηξη από το βυτιοφόρο προκάλεσε φωτιά και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στο Μπαλμπόα, η οποία κατέκαψε τη «Γέφυρα της Αμερικής» στην Πόλη του Παναμά.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η πυρκαγιά οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο της γέφυρας, καθώς οι αρχές αξιολογούσαν τους κινδύνους για την ασφάλεια.

Η έκρηξη καταγράφηκε σε βίντεο στο οποίο φαίνονται οι φλόγες να υψώνονται πέρα και πάνω από τον δρόμο με τους οδηγούς οχημάτων στο σημείο να προσπαθούν να διαφύγουν από το σημείο.

Ως αποτέλεσμα της έκρηξης που σημειώθηκε, τουλάχιστον δύο άτομα υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου βαθμού και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για εντοπισμό πιθανού εγκλωβισμένου.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Nutella ταξίδεψε στο διάστημα κάνοντας «βόλτα» μέσα στο Orion: Η κορυφαία γκρίζα διαφήμιση όλων των εποχών
Το βαζάκι Nutella σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας ταξίδευε στον αέρα μέσα στην κάψουλα του Orion με τους αστροναύτες να προσφέρουν άθελά τους με αυτό τον τρόπο την καλύτερη διαφήμιση στο προϊόν
Η Nutella στο διάστημα
Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν – Οι δεύτερες σκέψεις και η «αλαζονική ρητορική» του Αμερικανού προέδρου
«Η χώρα ολόκληρη θα μπορούσε να καταστραφεί μέσα σε μόνο μια νύχτα», κι αυτή μπορεί να είναι αυτή της Τρίτης προς Τετάρτη, είπε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
Artemis II: Οι αστροναύτες είδαν την αθέατη πλευρά της Σελήνης – Η επανασύνδεση του Orion με τη Γη μετά από 40 λεπτά σιγής
Tο πλήρωμα της αποστολής Artemis II έζησε μοναδικές στιγμές από την πίσω πλευρά της Σελήνης, παρατηρώντας ολική έκλειψη Ηλίου και καταγράφοντας επιστημονικά δεδομένα
Η αποστολή ArtemisII της NASA
16
Επίθεση σε πετροχημικό εργοστάσιο στη Σαουδική Αραβία – Ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε 130 αντιαεροπορικά συστήματα του Ιράν
Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και στην περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ιρανικοί πύραυλοι από την άλλη εκτοξεύτηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης (07.04.2026) εναντίον του Ισραήλ
Φωτογραφία reuters
