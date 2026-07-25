Αραγτσί: Δεν υπάρχει «στρατιωτική λύση» στη σύγκρουση Χούθι και Σαουδικής Αραβίας

Την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει «στρατιωτική λύση» στη σύγκρουση μεταξύ των ανταρτών Χούθι της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, καλώντας τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιστρέψουν στον διάλογο.

Σε συνέντευξή του στην κρατική εφημερίδα Iran Daily, ο ΥΠΕΞ του Ιράν υποστήριξε ότι οι εξελίξεις στην περιοχή του Στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, συνδέονται με «παλιές διαφορές και προβλήματα» μεταξύ της Υεμένης, της Σαουδικής Αραβίας και άλλων χωρών της περιοχής.

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«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή την κατάσταση», ανέφερε ο Αραγτσί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτική διευθέτηση μέσω συνομιλιών μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι «η επιστροφή στον διάλογο και η εφαρμογή του συμφωνημένου οδικού χάρτη» αποτελούν τον μοναδικό δρόμο για τον τερματισμό της κρίσης στην Υεμένη και την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Η τοποθέτηση της Τεχεράνης έρχεται ενώ οι εχθροπραξίες μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας έχουν αναζωπυρωθεί, έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια εκεχειρίας.

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Η κατάπαυση του πυρός, που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ τον Απρίλιο του 2022, είχε οδηγήσει σε σημαντική αποκλιμάκωση των μαχών, ενώ τον Δεκέμβριο του 2023 οι πλευρές είχαν συμφωνήσει να ακολουθήσουν οδικό χάρτη που είχε καταρτίσει ο ΟΗΕ.

Οι συγκρούσεις επανήλθαν στις 13 Ιουλίου, με τους Χούθι να προχωρούν σε νέες επιθέσεις και τη Σαουδική Αραβία να απαντά με πλήγματα.

Οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν πρόσφατα την ευθύνη για πυραυλική επίθεση σε δύο εγκαταστάσεις του σαουδαραβικού πετρελαϊκού ομίλου Aramco στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η επίθεση αποτελούσε αντίποινα για τα πλήγματα στο λιμάνι της Χοντάιντα, πόλης που ελέγχουν στη δυτική Υεμένη.

Παράλληλα, οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό σαουδαραβικών πλοίων που κινούνται στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, αυξάνοντας την ένταση σε μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς παγκοσμίως.