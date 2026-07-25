Ζελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζεται να ρίξει στον πόλεμο 30.000 Βορειοκορεάτες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε σήμερα (25/07/2026) ότι η Ρωσία θέλει να στρατολογήσει 30.000 Βορειοκορεάτες για να λάβουν μέρος στον πόλεμο και ετοιμάζεται ήδη να τους υποδεχτεί.

«Βλέπουμε επίσης τη συνεργασία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα. Η Μόσχα θέλει να φέρει άλλους 30.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες» είπε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό διάγγελμά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι προετοιμασίες είναι σε εξέλιξη από τον Ιούνιο στην περιοχή του Βορονιέζ για να τους υποδεχτούν», πρόσθεσε.

Με βάση το αμυντικό σύμφωνο που έχουν υπογράψει η Ρωσία με τη Βόρεια Κορέα, η Πιονγκγιάνγκ έστειλε 14.000 στρατιώτες να πολεμήσουν στο πλευρό των Ρώσων στο Κουρσκ το 2024, μετά τη διείσδυση των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή αυτήν.