Κόσμος

Ζελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζεται να ρίξει στον πόλεμο 30.000 Βορειοκορεάτες

«Οι προετοιμασίες είναι σε εξέλιξη από τον Ιούνιο στην περιοχή του Βορονιέζ για να τους υποδεχτούν», πρόσθεσε
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Piroschka van de Wouw
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε σήμερα (25/07/2026) ότι η Ρωσία θέλει να στρατολογήσει 30.000 Βορειοκορεάτες για να λάβουν μέρος στον πόλεμο και ετοιμάζεται ήδη να τους υποδεχτεί.

«Βλέπουμε επίσης τη συνεργασία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα. Η Μόσχα θέλει να φέρει άλλους 30.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες» είπε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό διάγγελμά του.

«Οι προετοιμασίες είναι σε εξέλιξη από τον Ιούνιο στην περιοχή του Βορονιέζ για να τους υποδεχτούν», πρόσθεσε.

Με βάση το αμυντικό σύμφωνο που έχουν υπογράψει η Ρωσία με τη Βόρεια Κορέα, η Πιονγκγιάνγκ έστειλε 14.000 στρατιώτες να πολεμήσουν στο πλευρό των Ρώσων στο Κουρσκ το 2024, μετά τη διείσδυση των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή αυτήν.

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