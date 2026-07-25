Κόσμος

Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν δεύτερο drone από την Υεμένη

Με τις τρεις επιτυχείς εμπλοκές μέσα σε λίγες ώρες, η ελληνική πυροβολαρχία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την επιχειρησιακή της ετοιμότητα
Συστοιχία Patriot
Συστοιχία Patriot / REUTERS / Fabrizio Bensch
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε ακόμη μία επιτυχημένη αναχαίτιση προχώρησε η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), καταρρίπτοντας drone που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η αναχαίτιση του drone από ελληνικά Patriot πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, στις 17:05 (ώρα Ελλάδας), στην περιοχή Γιανμπού, με την ελληνική πυροβολαρχία να ενεργεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενους Κανόνες Εμπλοκής.

Πρόκειται για τη δεύτερη επιτυχημένη αναχαίτιση UAV από την ΕΛΔΥΣΑ μέσα στην ίδια ημέρα. Είχε προηγηθεί, στις 11:10 (ώρα Ελλάδας), η κατάρριψη ακόμη ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που είχε εκτοξευθεί από την Υεμένη με κατεύθυνση την ίδια περιοχή.

Νωρίτερα το πρωί, στις 07:15, η ελληνική πυροβολαρχία είχε αναχαιτίσει επιτυχώς και δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Υεμένη με στόχο κρίσιμη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή όπου επιχειρεί η ελληνική δύναμη.

Με τις τρεις επιτυχείς εμπλοκές μέσα σε λίγες ώρες, η ελληνική πυροβολαρχία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών.

Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
104
71
65
59
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Πύρινη κόλαση» σε Γαλλία και Ισπανία: Εικόνες καταστροφής σε Μπορντό και Μαδρίτη, πάνω από 950.000 στρέμματα έχουν καεί
Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είπε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι «να σωθούν ζωές» και στη Γαλλία, περίπου 200.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
Φωτιά
Σαουδική Αραβία: Στόχος των επιθέσεων των Χούθι οι εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα
Ο δίαυλος της Ερυθράς Θάλασσας είναι πλέον ζωτικής συμμαχίας για το Ριάντ μετά το αποκλεισμό από την Τεχεράνη των Στενών του Ορμούζ στην ανατολική πλευρά της αραβικής χερσονήσου
Στήλη καπνού υψώνεται, καθώς οι Χούθι της Υεμένης, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, πραγματοποίησαν επιχειρήσεις με στόχο τις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στο Τζιζάν και το Γιανμπού
Εκτός ελέγχου οι φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία: Χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, απόκοσμες εικόνες
Στην περιοχή της Ζιρόντ, γνωστή παγκοσμίως για τους αμπελώνες της και την παραγωγή κρασιού, και την γειτονική περιοχή της Λαντ, οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την απομάκρυνση τουλάχιστον 141.000 ανθρώπων
Φωτιά στην Ισπανία
17
Newsit logo
Newsit logo