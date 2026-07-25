Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν δεύτερο drone από την Υεμένη

Σε ακόμη μία επιτυχημένη αναχαίτιση προχώρησε η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), καταρρίπτοντας drone που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η αναχαίτιση του drone από ελληνικά Patriot πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, στις 17:05 (ώρα Ελλάδας), στην περιοχή Γιανμπού, με την ελληνική πυροβολαρχία να ενεργεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενους Κανόνες Εμπλοκής.

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Πρόκειται για τη δεύτερη επιτυχημένη αναχαίτιση UAV από την ΕΛΔΥΣΑ μέσα στην ίδια ημέρα. Είχε προηγηθεί, στις 11:10 (ώρα Ελλάδας), η κατάρριψη ακόμη ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που είχε εκτοξευθεί από την Υεμένη με κατεύθυνση την ίδια περιοχή.

Νωρίτερα το πρωί, στις 07:15, η ελληνική πυροβολαρχία είχε αναχαιτίσει επιτυχώς και δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Υεμένη με στόχο κρίσιμη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή όπου επιχειρεί η ελληνική δύναμη.

Με τις τρεις επιτυχείς εμπλοκές μέσα σε λίγες ώρες, η ελληνική πυροβολαρχία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών.

Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.