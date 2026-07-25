Κόσμος

Το Ιράν καταδικάζει την ουκρανική επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην Κασπία

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε το συμβάν «επιθετική ενέργεια» διαμηνύοντας ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλειά της
Ιράν
Reuters
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Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε απόψε (25/07/2025) την ουκρανική επίθεση σε ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία.

Παράλληλα το Ιράν ανακοίνωσε πως από την επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία στο εμπορικό πλοίο, προκλήθηκε έκρηξη από την οποία σκοτώθηκε ένας ναυτικός και τραυματίστηκε άλλος ένας.

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε το συμβάν «επιθετική ενέργεια» διαμηνύοντας ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλειά της. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιδιώκει να διευρύνει τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Νωρίτερα, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και άλλα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου που συνδέεται με το Ιράν στην Κασπία Θάλασσα.

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