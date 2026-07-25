Axios: Ο Τραμπ «πάγωσε» τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, δίνοντας χώρο στη διπλωματία

Εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να μην προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις κατά του Ιράν την Παρασκευή 24 Ιουλίου έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Axios.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εγκρίνει καθημερινές επιθέσεις στο Ιράν επί 13 συνεχόμενες ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, την Παρασκευή, παρότι ενημερώθηκε για νέο επιχειρησιακό σχέδιο από το Πεντάγωνο, δεν έδωσε το «πράσινο φως», αλλά διέταξε την αναστολή των επιχειρήσεων.

Παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για προσωρινή παύση ή για αλλαγή στρατηγικής, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί τη δυνατότητα να διατάξει την επανέναρξη των επιθέσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατά το Axios, η απόφαση του Τραμπ αντανακλά την πρόθεσή του να δώσει περισσότερο χρόνο στις διπλωματικές προσπάθειες, αλλά και την εκτίμηση ότι, χωρίς την κλιμάκωση σε γενικευμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, η αποτελεσματικότητα των μέχρι τώρα αμερικανικών πληγμάτων έχει φτάσει στα όριά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να επεξεργάζονται σχέδια για πιθανή ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση, ο Τραμπ δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής σχετική εντολή.

«Η πιο έξυπνη στρατηγική είναι μια συμφωνία»

Λίγο μετά την απόφασή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΣΑ διατηρούν τη δυνατότητα να συνεχίσουν ή ακόμη και να εντείνουν τις επιθέσεις, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο.

Τόνισε, ωστόσο, ότι θεωρεί προτιμότερη την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη.«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς.

Πιστεύω ότι γίνονται όλο και πιο σοβαροί όσο περνούν οι ημέρες. Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι και έτοιμοι για δράση, αλλά συνεχίζουμε τις συνομιλίες μαζί τους», δήλωσε.

Αργότερα, κατά την ομιλία του στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί πως το Ιράν είναι ακόμη έτοιμο να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά ξεκαθάρισε ότι παραμένει ανοιχτός στον διάλογο.

Αιφνιδιάστηκε το Ισραήλ

Σύμφωνα με το Axios, η απόφαση του Τραμπ προκάλεσε αιφνιδιασμό στο Ισραήλ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις ανέμεναν ακόμη έναν γύρο αμερικανικών επιθέσεων και είχαν προετοιμαστεί ακόμη και για μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα σε βάρος του Ισραήλ.

Οι ισραηλινές αρχές παρέμειναν σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας, καθώς δεν είχαν σαφή εικόνα για τις προθέσεις της Ουάσινγκτον.

Τελικά ενημερώθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής ότι ο Τραμπ αποφάσισε να μην εγκρίνει νέα πλήγματα.

Διαπραγματεύσεις μέσω Ομάν

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου ελήφθη λίγες ώρες μετά την άφιξη αντιπροσωπείας του Ομάν στην Τεχεράνη, με στόχο τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Πηγές με γνώση των συνομιλιών ανέφεραν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και δεν αποκλείεται να υπάρξει συμφωνία μεταξύ του Ομάν και του Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα κληθεί να αποφασίσει αν οι ΗΠΑ θα την αποδεχθούν, επιλογή που ενδέχεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα στην κρίση της Μέσης Ανατολής.