Πανικός και τρόμος σε κρουαζιερόπλοιο – Το έκαναν… «καρυδότσουφλο» ισχυροί άνεμοι – video

Οι εικόνες που κατέγραψαν όσοι έζησαν τις στιγμές πανικού μέσα στο κρουαζιερόπλοιο είναι χαρακτηριστικές των όσων συνέβησαν. Καρέκλες και τραπέζια πήγαιναν από τη μια πλευρά στην άλλη, άνθρωποι έψαχναν εναγωνίως από κάπου να πιαστούν και να στηριχθούν, καθώς το πλοίο είχε πάρει κλίση 45 μοιρών, όπως είπαν κάποιοι από τους επιβάτες.

It was a rough night for some passengers as an "extreme gust of wind" causes the Norwegian Escape to list, injuring several passengers… https://t.co/7RvuXGoYe0

Photo from Twitter: @MichaelPNYC pic.twitter.com/ZDHrSPBBAm — Master Travellr (@MasterTravellr) March 5, 2019

This picture was taken at one of the restaurant on board Gepostet von Junmar Baena Beltrano am Montag, 4. März 2019

Στα σοκαριστικά video ακούγονται φωνές και ουρλιαχτά τρόμου και καταγράφεται με τον πιο απόλυτο τρόπο ο πανικός που έζησαν οι επιβάτες τη στιγμή που οι άνεμοι των 115 μιλίων την ώρα (σ.σ. περίπου 190 χιλιομέτρων την ώρα) χτυπούσαν το κρουαζιερόπλοιο.

6.000 άνθρωποι βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο και πολλοί τραυματίστηκαν. Όταν το πλοίο έφτασε, το πρωί της Τρίτης, στο ακρωτήριο Κανάβεραλ, δεκάδες ασθενοφόρα περίμεναν για να παραλάβουν τους τραυματίες.

Ambulances heading into Port Canaveral where the Norwegian Escape docked after a rough time at sea. #WFTV pic.twitter.com/u1AvpXMjLw — Jeff Deal (@JDealWFTV) March 5, 2019

Η εταιρία Norwegian Cruise Line, στην οποία ανήκει το Escape, ανακοίνωσε ότι υπήρξαν τραυματισμοί επιβατών και μελών του πληρώματος, χωρίς να διευκρινίσει κάτι περισσότερο. Το πλοίο, σύμφωνα με την εταιρία, δεν έχει υποστεί ζημιές και παραμένει αξιόπλοο.

Σοκάρουν οι περιγραφές των επιβατών

Έπιπλα «πετούσαν», τα πάντα έπεφταν, άνθρωποι δεν μπορούσαν να σταθούν. Είναι μερικά απ’ όσα είπαν όσοι έζησαν τον απόλυτο τρόμο στο κρουαζιερόπλοιο Escape, όταν έγινε έρμαιο στις διαθέσεις των θυελλωδών ανέμων. «Νόμιζα ότι θα πεθάνω» δήλωσε μια επιβάτης.

Ο Άαρον Μπλακ ήταν στο piano bar του πλοίου όταν έγιναν όλα. Ήταν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα όταν το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση. Τραπέζια, καρέκλες και… άνθρωποι άρχισαν να πηγαινοέρχονται στο χώρο. Φωνές, ουρλιαχτά και αντικείμενα που έσπαγαν ακούγονται στο video που έχει καταγράψει ο Μπλακ.

«Θυμάμαι πως σκεφτόμουν πόσο ήσυχα ήταν όταν ξεκινήσαμε από τη Νέα Υόρκη. Και ξαφνικά μας χτύπησαν οι ισχυροί άνεμοι και το πλοίο έγειρε για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Όλα άρχισαν να κουνιούνται», είπε στο CNN.

«Μου έτυχε ό,τι πιο τρομακτικό έχω ζήσει σε αυτή την κρουαζιέρα. Καρέκλες, τραπέζια, γυαλιά, άνθρωποι «πετούσαν» από τη μια πλευρά του πλοίου στην άλλη» έγραψε στο Facebook ένας επιβάτης.

I'm fine for those of you asking. Definitely scary for a few minutes but I'm back in vacation mode. Not going to let a "gust of wind" stop my vacation #NorwegianEscape pic.twitter.com/ArTKMt8Y3q — JordanGirlSince88 (@JKsJuiciGirl) March 6, 2019

Ένας άλλος πρόσθεσε τη δική του μαρτυρία: «Όλα στην καμπίνα άρχισαν να πέφτουν. Δεν έχω φοβηθεί ξανά τόσο πολύ στη ζωή μου». Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα μηχάνημα ηλεκτρονικού παιχνιδιού έπεσε πάνω σε μια γυναίκα και την τραυμάτισε. «Υπήρχαν αίματα παντού», σημείωσε. «Όλοι ήταν έξω από τα δωμάτιά τους, κρατούσαν ο ένας τον άλλο, έκλαιγαν και κάπνιζαν» πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από CNN και Fox News