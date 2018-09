Πανικός σε συναυλία του Ice Cube στην Καλιφόρνια! Άγνωστος άνοιξε πυρ – video

Η συναυλία του Ice Cube στην Καλιφόρνια ήταν προγραμματισμένη μετά τους αγώνες ιπποδρομίας στην πίστα Del Mar. Άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ ενώ κόσμος περίμενε να μπει στο χώρο της συναυλίας, πυροβολώντας στον αέρα. Τόσο η στιγμή των πυροβολισμών όσο και η στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί τον δράστη και τον τραυματίζει έχουν καταγραφεί σε video.

Οι αγώνες ιπποδρομίας καλύπτονταν τηλεοπτικά και άπαντες έμειναν άναυδοι όταν κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης ακούστηκαν πυροβολισμοί και οι σπίκερ άρχισαν να φωνάζουν «υπάρχουν πυροβολισμοί στην πίστα».

Crazy audio from TVG of possible gunfire at @DelMarRacing . @10News is en route for coverage. Scary. pic.twitter.com/edz17sstzq

Ένας αναβάτης έπεσε από το άλογο όταν ακούστηκαν τα πυρά, ενώ κόσμος που βρισκόταν στον ιππόδρομο τη στιγμή εκείνη, μέσα σε πανικό, κρύφτηκε στην κουζίνα για να γλιτώσει.

Ο άγνωστος άνδρας πυροβόλησε στον αέρα έξω από τον ιππόδρομο, ενώ ο κόσμος συγκεντρωνόταν εκεί σιγά σιγά για τη συναυλία του Ice Cube που επρόκειτο να ακολουθήσει μετά την ιπποδρομία.

Δεν άργησε να κυκλοφορήσει και το video από τη στιγμή που αστυνομικός ανοίγει πυρ και τραυματίζει τον δράστη.

Ο άνδρας πέφτει στο έδαφος τραυματισμένος, με αστυνομικούς να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Η κατάστασή του παραμένει άγνωστη, όπως και τα κίνητρα που τον οδήγησαν στο να πυροβολήσει στον αέρα.

@nbcsandiego @fox5sandiego @sdut – warning they are trying to resuscitate the gun shot victim at Del Mar racetrack. Crazy to see cops have to pull guns at racetrack gates pic.twitter.com/ETc7i3PXQz

— Aaron Dumas (@Calijamaican) September 3, 2018