Πάνω από 1.000 δολάρια τη βραδιά: Ο πρόεδρος της Αυστρίας «εκτός» COP30 λόγω των υπέρογκων τιμών στα ξενοδοχεία στη Βραζιλία

Όταν ακούει κανείς «δεν πάει στη Βραζιλία λόγω των ξενοδοχείων», δύσκολα θα περίμενε να πρόκειται για τον… πρόεδρο της Αυστρίας. Την Πέμπτη (07.08.2025), ο Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στην COP30 στη Βραζιλία τον Νοέμβριο, τονίζοντας πως «το κόστος είναι εξαιρετικά υψηλό φέτος», καθιστώντας την παρουσία του δύσκολο να δικαιολογηθεί, σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFMTV.

Η Αυστρία εφαρμόζει αυτή την περίοδο πολιτική λιτότητας που αγγίζει όλους τους θεσμούς της χώρας, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί υπερβολικό το δημόσιο έλλειμμά της. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ο πρόεδρος της χώρας δεν θα μεταβεί στη Βραζιλία.

Διανυκτερεύσεις άνω των 1.000 δολαρίων

«Η δημοσιονομική μας εξυγίανση απαιτεί περικοπές και πειθαρχία για όλους», πρόσθεσε ο φαν ντερ Μπέλεν, αναγνωρίζοντας πάντως τη σημασία της COP και ευχόμενος «κάθε επιτυχία» στη Βραζιλία. Ήδη από τις αρχές Ιουλίου είχε δηλώσει με χιούμορ ότι «δεν είναι σίγουρος αν θα πάει», αφήνοντας να εννοηθεί πως μπορεί να του «ρίξουν ότι αναγκάστηκε να κοιμηθεί έξω» αν δεν υπάρχουν υποδομές.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η διοργανώτρια χώρα είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο αλλαγής τοποθεσίας, παρά τις αντιδράσεις για το κόστος διαμονής. Στο Μπελέμ, πόλη με 1,3 εκατ. κατοίκους, οι τιμές των ξενοδοχείων ξεπερνούν τα 1.000 δολάρια τη νύχτα. Η προεδρία της COP30 έκανε λόγο για «καταχρήσεις» στον ξενοδοχειακό τομέα.

Η Βραζιλία αναμένει περίπου 50.000 συμμετέχοντες και δηλώνει ότι έχει καταγράψει καταλύματα για 53.000 άτομα στο Μπελέμ. Η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου, με προγραμματισμένη προπαρασκευαστική συνάντηση αρχηγών κρατών στις 6 και 7 Νοεμβρίου.