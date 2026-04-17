Πάνω από 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες συμμετέχουν στον θαλάσσιο αποκλεισμό του Ιράν

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 10.000 στρατιώτες συμμετέχουν σε επιχειρήσεις αποκλεισμού και επιτήρησης λιμανιών του Ιράν, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων στην περιοχή.

Συγκεκριμένα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσιοποίησε φωτογραφία από αεροπλανοφόρο, σημειώνοντας ότι δυνάμεις της εμπλέκονται σε αποστολές επιτήρησης και ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας γύρω από παράκτιες ζώνες και λιμενικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

An F/A-18E Super Hornet taxis on the flight deck of Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) as it sails alongside the USS Delbert D. Black (DDG 119), April 16.



Over 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen are enforcing the blockade against ships attempting… pic.twitter.com/yHzHPxYnzr — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 17, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πάνω από 10.000 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, από το Πολεμικό Ναυτικό, τους Πεζοναύτες και την Πολεμική Αεροπορία, συμμετέχουν στην εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για πλοία που επιχειρούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ιρανικά ύδατα.