Πάπας Φραγκίσκος: Οι ευλογίες του ποντίφικα από το «papa mobile», το μήνυμά του για το Πάσχα και η αναφορά στους Χριστιανούς της Γάζας

Με απόλυτη συγκίνηση υποδέχθηκαν οι πιστοί τον πάπα Φραγκίσκο, στο τέλος της θρησκευτικής λειτουργίας για το Πάσχα.

Ο 88χρονος πάπας Φραγκίσκος, έστειλε με αδύναμη φωνή λόγω της επιβαρυμένης υγείας του, το καθιερωμένο μήνυμά του για το Πάσχα, δίνοντας έμφαση στην ειρήνη και στον αφοπλισμό αλλά και ευλογώντας την Πόλη και τον Κόσμο.

«Αδελφές και αδελφοί, ιδίως εσείς που ζείτε με πόνο και αγωνία, η σιωπηλή κραυγή σας εισακούσθηκε, τα δάκρυά σας περισυνελλέγησαν, ούτε ένα δεν πήγε χαμένο. Με το πάθος και τον θάνατο του Ιησού, ο Θεός σήκωσε το βάρος όλου του κακού που υπάρχει στον κόσμο και με το απεριόριστο έλεός του, το νίκησε.

Χριστός Ανέστη. Στην αναγγελία αυτή περικλείεται όλη η σημασία της ύπαρξής μας, η οποία δεν είναι φτιαγμένη για τον θάνατο, αλλά για την ζωή. Το Πάσχα είναι η γιορτή της ζωής», ανέφερε ο πάπας Φραγκίσκος στο μήνυμά του.

Ο ποντίφικας αναφέρθηκε στην «τόση βούληση θανάτου που διαπιστώνουμε, κάθε μέρα, στις τόσες συρράξεις που αφορούν πολλές περιοχές του πλανήτη» όπως και «στη βία που διαπιστώνουμε στις οικογένειες, σε βάρος των γυναικών και των παιδιών». Καταδίκασε, παράλληλα, την έλλειψη σεβασμού προς τους ασθενέστερους, τους μετανάστες, τους περιθωριοποιημένους.

