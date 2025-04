Πάπας Φραγκίσκος: Το «αντίο» του Τζο Μπάιντεν στον Ποντίφικα – «Ήταν διαφορετικός από όσους προηγήθηκαν»

Το δικό του «αντίο» στον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος έφυγε από ζωή το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (21.04.25) σε ηλικία 88 ετών, έστειλε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

«Θα θυμόμαστε τον πάπα Φραγκίσκο ως έναν από τους σημαντικότερους ηγέτες της εποχής μας», έγραψε στο Χ ο Τζο Μπάιντεν, τιμώντας «τον αγώνα του για την ειρήνη και την προστασία του πλανήτη», καθώς και «την προώθηση της ισότητας και του τέλους της φτώχειας και των δεινών σε ολόκληρο τον κόσμο».

It is with great sadness that Jill and I learned of the passing of His Holiness Pope Francis. He was unlike any who came before him. Pope Francis will be remembered as one of the most consequential leaders of our time and I am better for having known him. For decades, he served… pic.twitter.com/GsE03QNoHj