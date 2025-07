Παραγωγική η συνάντηση Ζελένσκι με τον απεσταλμένο του Τραμπ: «Μιλήσαμε για την ενίσχυση της Ουκρανίας με όπλα και πυρομαχικά»

Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε σήμερα (14.07,.2025) στο Κίεβο, ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ και ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ.

Το «δεξί χέρι» του Τραμπ συζήτησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την πορεία του πολέμου και για ζητήματα ασφαλείας, με φόντο την χθεσινή (13.07.2025) ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ για νέες παραδόσεις πυραυλικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας τύπου Patriot στην Ουκρανία.

Με ανάρτηση στα social media, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «παραγωγική συζήτηση» με τον Κιθ Κέλογκ και πρόσθεσε ότι στην ατζέντα των συνομιλιών ήταν η πορεία προς την ειρήνη και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν οι δύο πλευρές να την κάνουν πραγματικότητα.

«Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας, την κοινή παραγωγή και την προμήθεια αμυντικών όπλων σε συνεργασία με την Ευρώπη. Και φυσικά, κυρώσεις κατά της Ρωσίας και όσων τη βοηθούν» είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

I met with @generalkellogg, the U.S. Special Envoy. We had a productive conversation.



We discussed the path to peace and what we can practically do together to bring it closer. This includes strengthening Ukraine’s air defense, joint production, and procurement of defense… pic.twitter.com/TCxJwU6q9N