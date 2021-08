Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, ο Δημοκρατικός Άντριου Κουόμο, παραιτήθηκε σήμερα από τη θέση του μετά τη δημοσίευση των ευρημάτων ανεξάρτητης έρευνας σύμφωνα με την οποία παρενόχλησε σεξουαλικά 11 γυναίκες και έπειτα από την αυξανόμενη πίεση που δεχόταν να αποχωρήσει από στελέχη του κόμματος, ακόμη και από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο 63χρονος Κουόμο, που είναι κυβερνήτης της Νέας Υόρκης από το 2011, έκανε την ανακοίνωση αυτή σήμερα αφού στις 3 Αυγούστου η γενική εισαγγελέας της πολιτείας, η Λετίσια Τζέιμς, έδωσε στη δημοσιότητα τα συμπεράσματα μιας ανεξάρτητης έρευνας που διήρκησε πέντε μήνες και η οποία κατέληξε ότι «ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο παρενόχλησε σεξουαλικά πολλές γυναίκες και, με αυτές τις πράξεις του, παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία και εκείνη της πολιτείας».

Η αντικυβερνήτης Κάθι Χόκολ θα αναλάβει τα καθήκοντα του Κουόμο μέχρι το τέλος της θητείας του, τον Δεκέμβριο του 2022, και θα γίνει η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τον θώκο.

Οι πρώτες καταγγελίες εις βάρος του Κουόμο χρονολογούνται από τον Φεβρουάριο, με τις μαρτυρίες πρώην εργαζόμενών του να αυξάνονται έκτοτε. Τον Μάρτιο ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης είχε απορρίψει τις εκκλήσεις να παραιτηθεί από τη θέση του, όμως το κλίμα έγινε πιο δύσκολο γι αυτόν μετά τη δημοσίευση των ευρημάτων της έρευνας την οποία είχε ζητήσει η Τζέιμς. Αμέσως μετά ο Μπάιντεν είχε ζητήσει από τον Κουόμο να παραιτηθεί.

Εξάλλου μία από τις γυναίκες που κατηγορεί τον κυβερνήτη για σεξουαλική παρενόχληση, η Μπρίτανι Κομίσο, κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα μήνυση σε βάρος του.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα διάρκειας 20 λεπτών ο Κουόμο αρνήθηκε και πάλι σήμερα τις κατηγορίες, αν και πρόσθεσε ότι αναλαμβάνει «πλήρως της ευθύνη» επειδή προσέβαλε τις γυναίκες μέσω, όπως τις χαρακτήρισε, των απερίσκεπτων προσπαθειών του να κάνει χιούμορ ή να δείξει τη στοργή του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εκτίμησε πως αν προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες ενόσω παρέμενε στη θέση του κυβερνήτη, θα προκαλούσε παράλυση στην πολιτειακή κυβέρνηση και θα επιβάρυνε τους φορολογούμενους με εκατομμύρια δολάρια.

