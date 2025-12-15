Παρίσι: Ακυρώνεται η πρωτοχρονιάτικη συναυλία στα Ηλύσια Πεδία λόγω «πολύ υψηλής τρομοκρατικής απειλής»

Μια απόφαση που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα έμοιαζε αδιανόητη παίρνει το Παρίσι: η παραδοσιακή, μεγαλειώδης πρωτοχρονιάτικη γιορτή στα Ηλύσια Πεδία ακυρώνεται, υπό το βάρος σοβαρών ανησυχιών για την ασφάλεια.

Οι γαλλικές Αρχές, επικαλούμενες αυξανόμενη βία και υψηλό τρομοκρατικό κίνδυνο, αποφάσισαν να «χαμηλώσουν τα φώτα» στην πιο εμβληματική λεωφόρο της πόλης, στα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι, καλώντας τους πολίτες να υποδεχθούν το νέο έτος από τα σπίτια τους, σύμφωνα με την New York Post.

Η μεγάλη συναυλία, η οποία πέρυσι είχε συγκεντρώσει περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους και επί δεκαετίες αποτελούσε σημείο αναφοράς για την παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Παρίσι, ακυρώνεται. Στη θέση της θα προβληθεί ένα βίντεο, το οποίο οι Γάλλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν «με ασφάλεια και άνεση» από τα σαλόνια τους.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, τα πυροτεχνήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου όταν το ρολόι δείξει 12 τα μεσάνυχτα, ωστόσο οι Αρχές προτρέπουν το κοινό να τα παρακολουθήσει από την τηλεόραση και όχι από κοντά.

Τα Ηλύσια Πεδία έχουν μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε εστία επεισοδίων, με ομάδες νεαρών – κυρίως μεταναστών από υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού – να καταφθάνουν τις νυχτερινές ώρες, προκαλώντας επεισόδια, λεηλασίες πολυτελών καταστημάτων και συγκρούσεις με πολίτες και αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομία του Παρισιού, που φέρεται να πίεσε τη δήμαρχο για την ακύρωση της συναυλίας, έκανε λόγο για σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας, όπως «απρόβλεπτες μετακινήσεις πλήθους», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πολλοί επικριτές, ωστόσο, αποδίδουν την απόφαση στις πολιτικές ανοιχτών συνόρων της Γαλλίας και στις συνέπειές τους στη δημόσια ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, ακόμη και οι υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές αντιμετωπίζονται πλέον ως στόχοι υψηλού κινδύνου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, σε επείγουσα επιστολή προς τις τοπικές Αρχές, προειδοποίησε για «πολύ υψηλή τρομοκρατική απειλή», αναφερόμενος σε οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος. Ζήτησε ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, περιορισμό της πρόσβασης οχημάτων και αυξημένη κινητοποίηση των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Οι χριστουγεννιάτικες αγορές είναι δημοφιλείς και συμβολικοί χώροι συγκέντρωσης, οι οποίοι είναι πιθανό να αποτελέσουν στόχο βίαιων ή πολιτικά υποκινούμενων επιθέσεων», δήλωσε.

Υπενθύμισε μάλιστα την επίθεση του 2018 στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου, όταν ο 29χρονος Σερίφ Σεκάτ άνοιξε πυρ φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ», σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους και τραυματίζοντας έντεκα, πριν πέσει νεκρός από την αστυνομία έπειτα από διήμερο ανθρωποκυνηγητό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έξι τρομοκρατικά σχέδια έχουν αποτραπεί στη Γαλλία μόνο μέσα στο 2025.