Παρίσι: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου που κρατούσε ομήρους τους εργαζομένους του

Αίσιο τέλος είχε η ομηρία στο Παρίσι, όπου ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου κρατούσε κλειδωμένους τους εργαζομένους του.

Ο δράστης της ομηρίας συνελήφθη, ενώ οι εργαζόμενοι του εστιατορίου στο προάστιο Issy les Moulineaux στο Παρίσι, στη Γαλλία, αφέθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τέσσερις κρατούμενοι, όλοι υπάλληλοι του εστιατορίου, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από τρεις ώρες αιχμαλωσίας, ανέφεραν πηγές στο γαλλικό δίκτυο BFMTV. Όπως διευκρίνισε, «είναι όλοι καλά στην υγεία τους».

Η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, η οποία ανατέθηκε στην υποδιεύθυνση της δικαστικής αστυνομίας του Hauts-de-Seine.

#BREAKING – #France: Hostages held by Restaurant owner in Issy Les Moulineaux, near Paris



The restaurant owner, Albert Botbol, 74, held 4 of his employees in his restaurant.



Police have cordoned off the area. pic.twitter.com/MuWhZ2lEs4