Λεπτομέρειες για την λαχτάρα που πέρασαν οι κάτοικοι του Παρισιού με τον δυνατό κρότο που ακούστηκε σε κάθε γωνιά της γαλλικής πρωτεύουσας, και αρχικά όλοι πίστεψαν ότι ήταν έκρηξη, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής από εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, ο ήχος προκλήθηκε από την άδεια που δόθηκε σε ένα μαχητικό τύπου Rafale να σπάσει το φράγμα του ήχου προκειμένου να σπεύσει σε βοήθεια αεροπλάνου που είχε χαθεί από τα ραντάρ.

Νωρίτερα, η αστυνομία ανακοίνωσε στον λογαριασμό της στο Twitter ότι ο πολύ δυνατός θόρυβος που ακούστηκε στο Παρίσι και την περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας δεν προερχόταν από έκρηξη, αλλά από καταδιωκτικό αεροσκάφος που έσπασε το φράγμα του ήχου.

«Μην μπλοκάρετε τις τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης!», ζήτησε από τους πολίτες η αστυνομία.

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros pic.twitter.com/3eVhSLrXQQ