Παρίσι: Το Κατάρ κατέχει 20% των ακινήτων στα Ηλύσια Πεδία – Πώς άλλαξε η πιο γνωστή λεωφόρος της γαλλικής πρωτεύουσας

Τα Ηλύσια Πεδία δεν ανήκουν πλέον αποκλειστικά στους Παριζιάνους. Όπως αποκαλύπτει το Le Monde, το 20% των ακινήτων που βρίσκονται στη πιο γνωστή λεωφόρο της Γαλλίας και του Παρισιού ανήκει σήμερα σε κρατικά επενδυτικά ταμεία, οικογένειες και επενδυτές από το Κατάρ.

Η μαζική αυτή παρουσία κατέστη δυνατή χάρη σε διμερείς συμφωνίες που υπεγράφησαν τη δεκαετία του 1990 μεταξύ Γαλλίας και Κατάρ, οι οποίες παρείχαν εξαιρετικά φορολογικά προνόμια στους Καταριανούς αγοραστές, απαλλάσσοντάς τους από φόρους στις υπεραξίες και στα κέρδη από κεφάλαια, σημειώνει η εφημερίδα, πράγμα το οποίο διευκόλυνε τις αγορές ακινήτων των καταριανών στο Παρίσι, και συγκεκριμένα, στα Ηλύσια Πεδία.

Εμβληματικά κτίρια υπό καταριανή «σημαία»

Με την πάροδο των χρόνων, η Ντόχα απέκτησε στρατηγικά κτίρια, όπως το πρώην Virgin Megastore, που αγοράστηκε το 2012 για πάνω από 500 εκατ. ευρώ, ή το συγκρότημα 103-111 στα Ηλύσια Πεδία, που αποκτήθηκε το 2010 από τη HSBC έναντι 440 εκατ. ευρώ. Πίσω από αυτές τις εμβληματικές διευθύνσεις βρίσκεται το κρατικό επενδυτικό ταμείο Qatar Investment Authority (QIA).

Ωστόσο, το Κατάρ δεν είναι μόνο του. Ασφαλιστικές, επενδυτικά ταμεία αλλά και μεγάλοι οίκοι πολυτελείας συμμετέχουν σε έναν αγώνα δισεκατομμυρίων. Ο Μπερνάρ Αρνό, επικεφαλής της LVMH, δαπάνησε σχεδόν 1 δισ. ευρώ το 2023 για την εξαγορά πολλών κτιρίων, ανάμεσά τους και το 144-150 της λεωφόρου. Louis Vuitton, Dior, Bulgari και Saint-Laurent ανταγωνίζονται πλέον ευθέως για τις καλύτερες βιτρίνες.

Ενοίκια απλησίαστα για τα παραδοσιακά καταστήματα

Η κερδοσκοπία αυτή έχει μεταμορφώσει τη λεωφόρο: τα ενοίκια φτάνουν έως και τις 17.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ετησίως για μικρά καταστήματα. Το αποτέλεσμα ήταν να εξαφανιστούν σταδιακά αλυσίδες μεσαίας κατηγορίας, όπως η H&M ή η Promod, αφήνοντας τη θέση τους αποκλειστικά στις φίρμες πολυτελείας που αντέχουν τέτοια κόστη.

«Τα υπέρογκα ενοίκια διώχνουν τα ιστορικά καταστήματα και περιορίζουν τον ανταγωνισμό», τονίζει η Ζαν ντ’Οτέσερ, δήμαρχος (LR) της 8ης δημοτικής περιφέρειας του Παρισιού, μιλώντας στη Le Monde.