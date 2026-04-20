Παρίσι: Βίντεο με την ελεγχόμενη έκρηξη τεράστιας βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία δεν είχε εκραγεί, βρέθηκε στο Παρίσι, καταστράφηκε χθες Κυριακή (19.04.2026) κοντά στο Παρίσι με ελεγχόμενη υπόγεια έκρηξη, αφού προηγουμένως απομακρύνθηκαν περισσότεροι από χίλιοι κάτοικοι σε ακτίνα 450 μέτρων.

Αρχικά έγινε μια προσπάθεια να απενεργοποιηθεί με χειροκίνητο τρόπο η βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία είχε ανακαλυφθεί στην περιοχή του Κολόμπ στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής. Η βόμβα είχε μήκος 1,06 μέτρα χωρίς το πτερύγιο της ουράς της και διάμετρο 33 εκατοστά.

Αυτή η λεπτή επιχείρηση ήταν «δυστυχώς αδύνατη», σύμφωνα με το αρχηγείο της αστυνομίας του Παρισιού, και οι ειδικοί στην εξουδετέρωση βομβών έπρεπε να την θάψουν πριν από την έκρηξη.

Οι εικόνες της επιχείρησης έδειχναν το βαρύ, σκουριασμένο μεταλλικό λείψανο να βρίσκεται στον πυθμένα ενός αμμώδους λάκκου, σταθερά στερεωμένο από χοντρές, ακατέργαστες ξύλινες δοκούς ενσωματωμένες μπροστά από τσιμεντένιους τοίχους. Στη συνέχεια, απαιτήθηκαν εκτεταμένες εργασίες κάλυψης για την απόσβεση της έκρηξης.

C'est la fin d'une opération très délicate. Le déminage d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale à Colombes (Hauts-de-Seine) s'est achevé avec succès dimanche 19 avril. L'engin explosif a finalement été détruit grâce à une explosion souterraine.

Ένας υπόκωφος θόρυβος ακολουθούμενος από μια έντονη ηχώ διαπέρασε τους δρόμους αυτής της κοινότητας που βρίσκεται δυτικά του Παρισιού, οι κάτοικοι της οποίας είχαν απομακρυνθεί, ενώ ένα drone πετούσε από πάνω για να επιθεωρήσει τον κρατήρα και να βεβαιωθεί ότι η περιοχή ήταν απολύτως ασφαλής.

Σχεδόν 800 αστυνομικοί διασφάλισαν την τάξη στην πυκνοκατοικημένη αυτή περιοχή των παρισινών προαστίων, η οποία επιτηρούνταν από εναέρια μέσα ώστε να αποτραπούν τυχόν διαρρήξεις.

Η εξουδετέρωση μια τέτοιας βόμβας σε ένα πυκνό αστικό περιβάλλον θύμισε την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord στο Παρίσι τον Μάρτιο του 2025.

Όταν όλα γύρω είχαν παραλύσει μετά την ανακάλυψη μιας βόμβας 500 κιλών, η οποία κατέστησε αναγκαία την εκκένωση σχολείων και κατοίκων υπό την επίβλεψη 300 αστυνομικών.