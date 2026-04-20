Κόσμος

Αυστραλία: 12χρονος πιάστηκε σε πόρτα λεωφορείου και σύρθηκε για 350 μέτρα

Ευτυχώς ο 12χρπνος δεν τραυματίστηκε αλλά ο οδηγός του οχήματος απολύθηκε μετά από έρευνα
Αυστραλία λεωφορείο
Η στιγμή που το αγόρι κρέμεται από το λεωφορείο

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όταν ένας 12χρονος μαθητής εγκλωβίστηκε στην πίσω πόρτα λεωφορείου και σύρθηκε για περίπου 350 μέτρα στον δρόμο, με το σχετικό βίντεο να δημοσιεύεται και να κόβει ην ανάσα.

Το περιστατικό έγινε στο Wheelers Hill της Αυστραλίας στις 16 Μαρτίου όταν το χέρι και η σχολική τσάντα του παιδιού πιάστηκαν στις πίσω πόρτες του λεωφορείου τη στιγμή που αυτό ξεκινούσε την πορεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο συνέχισε να κινείται, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να παραμείνει κρεμασμένος από την πόρτα.

Το συμβάν καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, ενώ το βίντεο δημοσιοποιήθηκε από τη μητέρα του παιδιού στα social media. Η ίδια κατηγόρησε την εταιρεία μεταφορών για αμέλεια, υποστηρίζοντας πως το παιδί της θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης, ο 12χρονος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο αυστραλιανό δίκτυο ABC ότι ο οδηγός του λεωφορείου απολύθηκε έπειτα από εσωτερική έρευνα. «Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον επιβάτη και την οικογένειά του αυτή την περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
165
100
91
83
Newsit logo
Newsit logo