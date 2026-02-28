Παχλαβί: Η Ισλαμική Δημοκρατία έφτασε στο τέλος της – Ο στρατός και η αστυνομία να μην στηρίξουν το καθεστώς

Ο Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, με μήνυμά του μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, καλεί σε ενότητα τον λαό και δηλώνει παρών για την επόμενη ημέρα.

Όπως τονίζει ο Παχλαβί, με τον θάνατο του Αλί Χαμενεϊ, τον οποίο χαρακτηρίζει «αιμοδιψή τύραννο», η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έφτασε ουσιαστικά στο τέλος της και θα παραδοθεί στον κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Συμπατριώτες μου,

Ο Αλί Χαμενεΐ, ο αιμοδιψής τύραννος της εποχής μας, ο δολοφόνος δεκάδων χιλιάδων από τους πιο γενναίους γιους και κόρες του Ιράν, έχει σβηστεί από την ιστορία. Με τον θάνατό του, η Ισλαμική Δημοκρατία έφτασε ουσιαστικά στο τέλος της και πολύ σύντομα θα παραδοθεί στον κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από τα απομεινάρια του καθεστώτος να διορίσουν διάδοχο του Χαμενεΐ είναι καταδικασμένη σε αποτυχία εξαρχής. Όποιον και αν τοποθετήσουν στη θέση του δεν θα έχει ούτε νομιμότητα ούτε μακροζωία και αναμφίβολα θα είναι και συνένοχος στα εγκλήματα αυτού του καθεστώτος.

Προς τον στρατό, τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δυνάμεις ασφαλείας: κάθε προσπάθεια διατήρησης ενός καταρρέοντος καθεστώτος θα αποτύχει.

Αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία να ενταχθείτε στο έθνος, να βοηθήσετε στη διασφάλιση της σταθερής μετάβασης του Ιράν σε ένα ελεύθερο και ευημερούν μέλλον και να συμμετάσχετε στην οικοδόμηση αυτού του μέλλοντος.

Ali Khamenei, the bloodthirsty despot of our time, the murderer of tens of thousands of Iran’s bravest sons and daughters, has been erased from the face of history. With his death, the Islamic Republic has in effect reached its end and will very soon be… https://t.co/pm3ZXY9IYZ — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 28, 2026

Ο θάνατος του εγκληματία Χαμενεΐ, αν και δεν εκδικείται το αίμα που χύθηκε, μπορεί να χρησιμεύσει ως βάλσαμο για τις πληγωμένες καρδιές των θλιμμένων πατέρων και μητέρων, συζύγων και συζύγων, γιων και κορών, και των οικογενειών όσων έδωσαν τη ζωή τους στην Εθνική Επανάσταση του Λιονταριού και του Ήλιου του Ιράν.

Αξιότιμε και θαρραλέο λαέ του Ιράν,

Αυτή μπορεί να είναι η αρχή της μεγάλης εθνικής μας γιορτής, αλλά δεν είναι το τέλος του δρόμου. Παραμείνετε σε εγρήγορση και προετοιμασμένοι. Η ώρα για μια ευρεία και αποφασιστική παρουσία στους δρόμους είναι πολύ κοντά. Μαζί, ενωμένοι και ακλόνητοι, θα επιτύχουμε την τελική νίκη και θα γιορτάσουμε την ελευθερία του Ιράν σε όλη την αγαπημένη μας πατρίδα.

Ζήτω το Ιράν,

Ρεζά Παχλεβί»