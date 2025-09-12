Κόσμος

Πενήντα νεκροί στην πόλη της Γάζας από ισραηλινές επιθέσεις: Εντολή εκκένωσης από τους IDF – «Θα χρησιμοποιήσουμε βία»

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν λάβει οδηγίες να εγκαταλείψουν τη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας της Γάζας πριν τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο
Ένα αγόρι τρέχει καθώς καπνός αναδύεται από μία εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία, που στέγαζε εκτοπισμένους Παλαιστινίους, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στην πόλη της Γάζας
Ένα αγόρι τρέχει καθώς καπνός αναδύεται από μία εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία, που στέγαζε εκτοπισμένους Παλαιστινίους, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στην πόλη της Γάζας / REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά την πόλη της Γάζας, και τις γύρω περιοχές σε όλη την έκταση του παλαιστινιακού θύλακα, με τον σημερινό (12.09.2025) απολογισμό νεκρών να ανέρχεται στους 50.

Από τους 50 θανάτους που καταγράφηκαν την Παρασκευή, μετά από πυρά και επιθέσεις του Ισραήλ, στα πλαίσια του σχεδόν διετή πολέμου με την Χαμάς, οι 35 νεκροί ήταν μόνο στην πόλη της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μία μόνο επιδρομή που στόχευε ένα σπίτι στο βορειοδυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για μέλη μιας οικογένειας της οποίας το σπίτι είχε πληγεί. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμα θαμμένοι κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες αναφορές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνεχίζει «τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις του εναντίον τρομοκρατικών υποδομών και πολυώροφων κτιρίων που έχουν μετατραπεί σε στρατιωτικές κρυψώνες της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας».

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με όλες τις περιοχές στις οποίες μπορούν να καταφύγουν οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας, καθώς το Ισραήλ προετοιμάζει μια επιχείρηση για τον έλεγχο της πόλης.

Παλαιστίνιοι επιθεωρούν το σημείο όπου βρισκόταν ένα εκκενωμένο σπίτι, μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στην πόλη της Γάζας
Παλαιστίνιοι επιθεωρούν το σημείο όπου βρισκόταν ένα εκκενωμένο σπίτι, μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στην πόλη της Γάζας / REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Σε αυτές περιλαμβάνονται η Νούσεϊράτ και η Ντέιρ αλ-Μπαλά στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, καθώς και αρκετές συνοικίες της Χαν Γιουνίς στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ο στρατός θα χρησιμοποιήσει βία στην περιοχή της Πόλης της Γάζας, όπως έχει κάνει σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε μεταβείτε αμέσως στις περιοχές που αναφέρονται», έγραψε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ σε ανάρτηση στο X.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν λάβει οδηγίες να εγκαταλείψουν τη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας της Γάζας πριν τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο.

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι θέλουν να παραμείνουν στην πόλη παρά τον κίνδυνο που διατρέχουν να σκοτωθούν, επειδή το Ισραήλ έχει επανειλημμένα επιτεθεί ακόμη και σε καθορισμένες ζώνες ασφαλείας στο παρελθόν.

