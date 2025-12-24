Κόσμος

Πενσιλβάνια: 2 νεκροί και 5 αγνοούμενοι από τις εκρήξεις στο γηροκομείο – Ένοικοι εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια

Από τις εκρήξεις ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
REUTERS
REUTERS/Bastiaan Slabbers

Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 2 εκρήξεις που έγιναν την Τρίτη (23.12.2025) σε γηροκομείο στην Πενσιλβάνια.

Αρκετοί ηλικιωμένοι συνεχίζουν να αγνοούνται μετά τις εκρήξεις στον πρώτο όροφο του γηροκομείου, με τις αρχές της Πενσιλβάνια να τους αναζητούν. Οι συγγενείς τους ζητούν να τους δοθούν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση μέρος του κτιρίου με αποτέλεσμα να παγιδευτεί κόσμος στο υπόγειο.

«Ως αυτό το στάδιο, θρηνούμε τουλάχιστον δυο νεκρούς. Γνωρίζουμε ότι ορισμένος αριθμός ανθρώπων συνεχίζει να αγνοείται», ανέφερε ο Τζος Σαπίρο, ο κυβερνήτης, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.

Πυροσβέστες
Lacey Latch/USA Today Network via REUTERS
Πυροσβέστες
REUTERS/Bastiaan Slabbers

Πέντε άνθρωποι αναζητούνταν το βράδυ, διευκρίνισε ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στο Μπρίστολ όπου βρίσκεται το γηροκομείο.

«Κάποιοι μπορεί να έφυγαν» από το γηροκομείο «με μέλη των οικογενειών τους», σημείωσε πάντως ο Κέβιν Ντιπολίτο, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής.

Περιπολικό
REUTERS/Bastiaan Slabbers

Η πρώτη έκρηξη έγινε στις 14:19 (τοπική ώρα· 21:19 ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε κατάρρευση μέρους του κτιρίου, παγιδεύοντας κόσμο στο υπόγειο, διευκρίνισε.

Πυροσβέστες
REUTERS/Bastiaan Slabbers
Πυροσβέστες
REUTERS/Bastiaan Slabbers

Όταν πυροσβέστες έφθασαν στο σημείο, μερικά λεπτά αργότερα, «ήταν αισθητή έντονη οσμή αερίου», σύμφωνα με τον κ. Ντιπολίτο. Οι άνδρες του απομάκρυναν «αρκετούς ενοίκους» προτού σημειωθεί νέα έκρηξη κι ξεσπάσει φωτιά, πρόσθεσε.

Οι πυροσβέστες μπόρεσαν να περιορίσουν τις φλόγες, αλλά η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται «όσο δεν ξέρουμε με βεβαιότητα πως έχουν βγει όλοι από το κτίριο», εξήγησε ο κ. Ντιπολίτο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
254
199
149
147
109
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σπάνια ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο: Μπλόκο στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς για την προστασία των αστυνομικών που εφαρμόζουν την πολιτική των μαζικών απελάσεων των παράτυπων μεταναστών
Ντόναλντ Τραμπ
Έπεσε λίγο μετά την απογείωση στην Τουρκία το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης - Νεκρός ο Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ
«Λάβαμε ειδοποίηση για αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους κοντά στην Haymana, ωστόσο δεν ήταν δυνατή η επαναφορά της επικοινωνίας με το αεροσκάφος μετά από αυτό» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών
Defence Ministry 50
Newsit logo
Newsit logo