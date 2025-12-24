Πενσιλβάνια: 2 νεκροί και 5 αγνοούμενοι από τις εκρήξεις στο γηροκομείο – Ένοικοι εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια

Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 2 εκρήξεις που έγιναν την Τρίτη (23.12.2025) σε γηροκομείο στην Πενσιλβάνια.

Αρκετοί ηλικιωμένοι συνεχίζουν να αγνοούνται μετά τις εκρήξεις στον πρώτο όροφο του γηροκομείου, με τις αρχές της Πενσιλβάνια να τους αναζητούν. Οι συγγενείς τους ζητούν να τους δοθούν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση μέρος του κτιρίου με αποτέλεσμα να παγιδευτεί κόσμος στο υπόγειο.

«Ως αυτό το στάδιο, θρηνούμε τουλάχιστον δυο νεκρούς. Γνωρίζουμε ότι ορισμένος αριθμός ανθρώπων συνεχίζει να αγνοείται», ανέφερε ο Τζος Σαπίρο, ο κυβερνήτης, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου.

MASS CASUALTY RESPONSE: EXPLOSION RIPS THROUGH PENNSYLVANIA NURSING HOME WITH PEOPLE TRAPPED INSIDE



Emergency crews are on scene at Silver Lake Nursing Home in Bristol, Pennsylvania



Source: Fox News / @RapidReport2025pic.twitter.com/gN2KDYv9tD — Caveman Gamer (@CavemanGamer99) December 24, 2025

GAS EXPLOSION AT PENNSYLVANIA NURSING HOME:



– Silverlake Nursing Home

– Bristol, PA

– Major damage, fire seen

– Several casualties reported

– Several people trapped

– Rescue operations continue pic.twitter.com/3lC7AddWLm — AZ Intel (@AZ_Intel_) December 23, 2025

Πέντε άνθρωποι αναζητούνταν το βράδυ, διευκρίνισε ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στο Μπρίστολ όπου βρίσκεται το γηροκομείο.

«Κάποιοι μπορεί να έφυγαν» από το γηροκομείο «με μέλη των οικογενειών τους», σημείωσε πάντως ο Κέβιν Ντιπολίτο, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής.

Η πρώτη έκρηξη έγινε στις 14:19 (τοπική ώρα· 21:19 ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε κατάρρευση μέρους του κτιρίου, παγιδεύοντας κόσμο στο υπόγειο, διευκρίνισε.

BREAKING: A massive fire has erupted at a nursing home in eastern PA following a possible gas explosion, officials said.



Police described it as a “mass casualty incident” at the Silver Lake Nursing Home and asked people to avoid the area in Bristol.https://t.co/EN9IPJbJGe pic.twitter.com/JQDFwUDD03 — ABC News (@ABC) December 23, 2025

Όταν πυροσβέστες έφθασαν στο σημείο, μερικά λεπτά αργότερα, «ήταν αισθητή έντονη οσμή αερίου», σύμφωνα με τον κ. Ντιπολίτο. Οι άνδρες του απομάκρυναν «αρκετούς ενοίκους» προτού σημειωθεί νέα έκρηξη κι ξεσπάσει φωτιά, πρόσθεσε.

#BREAKING | NEWS

Update new video of Massive explosion and fire at the Silverlake nursing home in Bucks County, Pennsylvania.



Multiple victims, trapped, massive emergency and fire response along with law-enforcement on the site no word yet on total amount of victims or… pic.twitter.com/DaGLg9LVIe — (@tparon) December 23, 2025

Οι πυροσβέστες μπόρεσαν να περιορίσουν τις φλόγες, αλλά η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται «όσο δεν ξέρουμε με βεβαιότητα πως έχουν βγει όλοι από το κτίριο», εξήγησε ο κ. Ντιπολίτο.