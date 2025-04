Πενσιλβάνια: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τρομοκρατία κατηγορείται ο 38χρονος που πυρπόλησε το σπίτι του κυβερνήτη

Ένας 38χρονος άνδρας, που ομολόγησε ότι ήθελε να επιτεθεί στον κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τρομοκρατία. Το σπίτι αυτής της σημαντικής προσωπικότητας του Δημοκρατικού κόμματος των ΗΠΑ καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τη φωτιά που έβαλε ο 38χρονος δράστης.

Το όνομα του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο ακούγεται συχνά στις ΗΠΑ, καθώς θεωρείται πιθανός υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο στις εκλογές του 2028.

Ο κυβερνήτης, ηλικίας 51 ετών, ήταν το περασμένο καλοκαίρι μεταξύ των προσώπων από τα οποία θα επέλεγε η Κάμαλα Χάρις τον υποψήφιο αντιπρόεδρό της – αλλά τελικά επικράτησε ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς.

Ο κυβερνήτης βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του μέσα στην επίσημη κατοικία του στο Χάρισμπεργκ, την πρωτεύουσα της Πενσυλβάνια, όπου στις 12 Απριλίου γιόρτασε το εβραϊκό Πάσχα. Οι άνδρες της υπηρεσίας ασφαλείας τον ξύπνησαν και έβγαλαν έξω την οικογένεια, λόγω της πυρκαγιάς.

Μολονότι η φωτιά σβήστηκε γρήγορα, προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο κτίριο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ένας 38χρονος, ο Κόντι Μπάλμερ, που φέρεται ότι εισέβαλε στο σπίτι του κυβερνήτη, έχοντας μαζί του αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο ύποπτος παραδόθηκε στους αστυνομικούς. Είπε ότι «μισούσε» τον Σαπίρο και ότι, αν τον συναντούσε, «θα τον χτυπούσε με βαριοπούλα».

Ο άνδρας, αφού σκαρφάλωσε στον φράχτη που περιβάλλει την έπαυλη, έσπασε τη τζαμαρία ενός δωματίου για να ρίξει μέσα τις βόμβες μολότοφ. Η αστυνομία βρήκε στο σπίτι του μπουκάλια από μπίρα, γεμάτα με βενζίνη.

A fire at Pennsylvania Governor Josh Shapiro’s official state residence in Harrisburg was caused by arson, according to the State Police. Where are all those MAGA folks screeching about Teslas condemning this? pic.twitter.com/3iQOIMDgoe

Last night at the Governor’s Residence, we experienced an attack not just on our family, but on the entire Commonwealth of Pennsylvania.



This kind of violence has become far too common in our society, and it has to stop. pic.twitter.com/5HP5JSvgfc