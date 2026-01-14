Pentagon Pizza Watch: Εκτοξεύτηκαν οι παραγγελίες πίτσας στο Πεντάγωνο και προκαλούν ανησυχία

Κόσμος

Από τις πρώτες βραδινές ώρες, κάτι ασυνήθιστο «τρέχει» κοντά στο Πεντάγωνο και αυτό το… δείχνουν οι παραγγελίες πίτσας που έχουν εκτοξευτεί.

Οι παραγγελίες πίτσας γύρω από το Πεντάγωνο καταγράφουν ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα, με αρκετές πιτσαρίες να σημειώνουν διψήφια και τριψήφια ποσοστά αύξησης σε σχέση με το συνηθισμένο – φαινόμενο που σύμφωνα με τους διαδικτυακούς παρατηρητές είναι ένας ανεπίσημος δείκτης έντονης δραστηριότητας και μια πιθανή ένδειξη στρατιωτικών ή γεωπολιτικών εξελίξεων, ίσως λόγω και των εξελίξεων στο Ιράν.

Στα social media, λογαριασμοί όπως ο Pentagon Pizza Watch καταγράφουν τον αυξημένο αριθμό παραγγελιών πίτσας.


Πώς ξεκίνησε η θεωρία της πίτσας

Όλα ξεκίνησαν από μια απλή παρατήρηση: όταν παρατηρείται ασυνήθιστη δραστηριότητα στο Πεντάγωνο – ή σε άλλα στρατηγικά σημεία όπως ο Λευκός Οίκος ή τα κεντρικά γραφεία της CIA – ειδικά τη νύχτα, καταγράφεται απότομη αύξηση στις παραγγελίες φαγητού. Και ανάμεσα σε όλα τα φαγητά, η πίτσα παραμένει η αγαπημένη επιλογή επειδή είναι μια γρήγορη και εύκολη λύση.

Στις 3 Ιανουαρίου παρατηρήθηκε μια αιφνίδια και ασυνήθιστη αύξηση στις παραγγελίες για πίτσα κοντά στο Πεντάγωνο στο Arlington της Βιρτζίνια – ιδίως σε μαγαζιά όπως το Pizzato Pizza.

Η αύξηση αυτή στις παραγγελίες συνέπεσε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα The Economic Times, με τις πρώτες εκρήξεις και στρατιωτικές ενέργειες που σημειώθηκαν στο Καράκας.

Πρόκειται για μία θεωρία που χρονολογείται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και υποστηρίζει ότι η αύξηση στις παραγγελίες πίτσας γύρω από το Πεντάγωνο μπορεί να προαναγγείλει διεθνείς κρίσεις.

Η συλλογιστική στηρίζεται στην υπόθεση ότι σε περιόδους αυξημένης έντασης το προσωπικό των υπηρεσιών ασφαλείας στις ΗΠΑ παραμένει για ώρες στα γραφεία του. Καθώς δεν υπάρχει χρόνος για έξοδο, η λύση του ντελίβερι – και ιδίως της πίτσας – θεωρείται η πιο άμεση και πρακτική επιλογή. Έτσι διαμορφώθηκε η θεωρία του αποκαλούμενου Pentagon Pizza Meter, σύμφωνα με την οποία μια ξαφνική αύξηση παραγγελιών σε συγκεκριμένα σημεία της Ουάσιγκτον μπορεί να υποδηλώνει ότι επίκειται ή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη κάποιο σοβαρό γεγονός.

Η θεωρία έγινε ευρύτερα γνωστή το 1990, όταν ο Frank Meeks, ιδιοκτήτης καταστημάτων Domino’s στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι είχε παρατηρήσει κατακόρυφη αύξηση στις παραδόσεις πίτσας σε κτίρια της CIA, λίγο πριν από την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ.

Παρόμοιο φαινόμενο καταγράφηκε και το 1998, την περίοδο των ακροάσεων για την παραπομπή του τότε προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Κλίντον.

Στη σημερινή εποχή η θεωρία κυκλοφορεί ευρέως στα social media, συχνά με αναρτήσεις που επικεντρώνονται σε δεδομένα παραγγελιών από καταστήματα κοντά στο Πεντάγωνο ή άλλες κυβερνητικές εγκαταστάσεις.

Ενδεικτικά, στις 13 Απριλίου 2024, παρατηρήθηκε έντονη δραστηριότητα σε πιτσαρίες κοντά στο Πεντάγωνο, το Υπουργείο Άμυνας και τον Λευκό Οίκο. Λίγες ώρες αργότερα, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με drones σε ισραηλινό έδαφος.

Την 1η Ιουνίου 2025 ο λογαριασμός PenPizzaReport στο Χ ανέφερε ασυνήθιστα αυξημένη κίνηση σε κατάστημα Domino’s κοντά στο Πεντάγωνο λίγο πριν το κλείσιμο. Το ίδιο βράδυ σημειώθηκε νέα κλιμάκωση στην ένταση ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν.

Αμέσως μετά, αρκετοί χρήστες σχολίασαν ότι οι πίτσες «προανήγγειλαν» την κρίση, με αρκετούς πλέον να αντιμετωπίζουν τη θεωρία του Pentagon Pizza Meter ως ένα ανεπίσημο ψηφιακό εργαλείο παρακολούθησης της κινητικότητας παγκοσμίως.

Φυσικά, η θεωρία δεν έχει τεκμηριωθεί και καμία επίσημη αρχή δεν θεωρεί την πίτσα ως αξιόπιστο γεωπολιτικό δείκτη, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί τη γοητεία της, ως μια ευφάνταστη – και γευστική – ερμηνεία των παγκόσμιων εξελίξεων.

