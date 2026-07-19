Πέντε νεκροί μετά από ρωσικό πυραυλικό χτύπημα σε τουρκικό εμπορικό πλοίο

Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε σήμερα (19/07/2026) από τρεις ρωσικούς πυραύλους, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε ναυτικοί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρεται, το πλοίο μεταφοράς που μετέφερε δημητριακά, χτυπήθηκε από τρεις πυραύλους κρουζ από τη Ρωσία ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων.

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Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, η τύχη ακόμη πέντε μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη.

A vessel is on fire off the coast of Odesa — it was hit by Russians



Over the past week, ships flying the flags of Togo, Tanzania, Liberia, and the Marshall Islands have come under attack off the coast of Odesa region. pic.twitter.com/hOOIRrVKNc — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2026

Παράλληλα, οκτώ άνθρωποι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, όπου λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.

Russia struck a Turkish-owned vessel near Odesa: five people were killed



Russian forces attacked the civilian cargo ship GOLDEN LEO with three Kh-59/Kh-69 missiles, according to Ukraine’s Navy.



The vessel was sailing under the flag of Guinea-Bissau, and its owner is a Turkish… https://t.co/s0IWnYs4tk pic.twitter.com/nuX2xszwXl — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2026

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τη ρωσική πλευρά.