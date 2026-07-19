Κόσμος

Πέντε νεκροί μετά από ρωσικό πυραυλικό χτύπημα σε τουρκικό εμπορικό πλοίο

Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, η τύχη ακόμη πέντε μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη
Πλοίο
Το τουρκικό πλοίο που χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους / X
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Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε σήμερα (19/07/2026) από τρεις ρωσικούς πυραύλους, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε ναυτικοί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρεται, το πλοίο μεταφοράς που μετέφερε δημητριακά, χτυπήθηκε από τρεις πυραύλους κρουζ από τη Ρωσία ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, η τύχη ακόμη πέντε μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη.

Παράλληλα, οκτώ άνθρωποι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, όπου λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τη ρωσική πλευρά.

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