Κόσμος

Ερντογάν για την εισβολή στην Κύπρο: «Ως εγγυήτρια χώρα, δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους»

Ευχήθηκε στον τουρκοκυπριακό λαό για την «Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας της 20ής Ιουλίου», και τους έστειλε τους θερμούς χαιρετισμούς του
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν REUTERS/Umit Bektas
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Αμετακίνητος στη θέση του ότι η μισή Κύπρος ανήκει στους Τούρκους παραμένει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στο νησί, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Άγκυρας προς τους Τουρκοκύπριους.

Σε ανάρτησή του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέτισε φόρο τιμής στους Τούρκους στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση του 1974 στην Κύπρο και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους βετεράνους.

Παράλληλα, ευχήθηκε στον τουρκοκυπριακό λαό για την «Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας της 20ής Ιουλίου», αποστέλλοντας, όπως ανέφερε, τους θερμότερους χαιρετισμούς του στους Τουρκοκύπριους.

«Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνο του τον τουρκοκυπριακό λαό στον δίκαιο αγώνα του», τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική θέση της Άγκυρας για τη στήριξη του ψευδοκράτους.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει στην ανάρτησή του

«Mε την ευκαιρία της 52ης επετείου της Κυπριακής Ειρηνευτικής Επιχείρησης, τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη τους ηρωικούς μας μάρτυρες και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τους βετεράνους μας.

Συγχαίρω από καρδιάς τον τουρκοκυπριακό λαό για την 20ή Ιουλίου, Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας, και απευθύνω τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας.

Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνο του τον τουρκοκυπριακό λαό στον δίκαιο αγώνα του», αναφέρει ο Τούρκος πρόεδρος στην ανάρτησή του.

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