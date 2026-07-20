Κιρ Στάρμερ: «Η δουλειά μου τελείωσε, φεύγω με χαμόγελο» – Η τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός της Βρετανίας

«Η δουλειά μου τελείωσε», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ στην τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός της Βρετανίας έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, μετά από μόλις δύο χρόνια στην εξουσία, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Άντι Μπέρναν.

Ο απερχόμενος ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ απευθύνθηκε για τελευταία φορά στον λαό της Βρετανίας έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, προτού μεταβεί στο Μπάκιγχαμ για να υποβάλει και τυπικά την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο.

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Ο Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι, στα έξιμισι χρόνια που ηγήθηκε του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία, το οδήγησε «από την ιστορική ήττα του 2019, το μεταμόρφωσε ώστε να είναι έτοιμο να σταθεί απέναντι στη χώρα και πέτυχε μια σαρωτική νίκη στις γενικές εκλογές του 2024».

«Έκτοτε, υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω εσάς και αυτή τη μεγάλη χώρα ως πρωθυπουργός, και είμαι βέβαιος ότι η Βρετανία είναι σήμερα ισχυρότερη και δικαιότερη από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια».

“As I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success.”



In his last speech as prime minister, Sir Keir Starmer says his successor has his “full support”, as he thanks his family and Downing Street staff.https://t.co/CnHH75V7Xu



Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/rjirUrDjWW — Sky News (@SkyNews) July 20, 2026

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του βοήθησε παιδιά να βγουν από τη φτώχεια, μείωσε τη μετανάστευση, ενίσχυσε την άμυνα της χώρας και αναβάθμισε τη διεθνή θέση και φήμη του Ηνωμένου Βασιλείου.

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Πρόσθεσε ότι «η πιο ταπεινωτική και συγκινητική πτυχή αυτής της θέσης είναι ότι σου δίνεται η ευκαιρία να βλέπεις από κοντά τα σπουδαιότερα στοιχεία αυτής της χώρας σε δράση».

WATCH LIVE: Andy Burnham named the new UK prime minister

https://t.co/4TBVCaw2fS — Fox News (@FoxNews) July 20, 2026

«Είτε πρόκειται για τους ανθρώπους που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις με τις στολές των συνταγμάτων τους, είτε για το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) με τις ιατρικές στολές του, είτε απλώς για τα εκατομμύρια πολιτών που προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και τις προσπάθειές τους στις τοπικές τους κοινότητες».

Ο Στάρμερ ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας: «Αποχωρώ με αξιοπρέπεια, φεύγω με χαμόγελο και είμαι περήφανος για όλα όσα πετύχαμε».

Έπειτα από το θερμό χειροκρότημα του συγκεντρωμένου πλήθους, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και αναχώρησε για τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου και υπέβαλε την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο.

Αμέσως μετά, ο Κάρολος θα αναθέσει στον Άντι Μπέρναμ τον σχηματισμό κυβέρνησης, καθιστώντας τον επισήμως τον 59ο πρωθυπουργό στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και τον έβδομο μέσα σε μία δεκαετία.

Ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναν αναμένεται να επιστρέψει στη Ντάουνινγκ Στριτ στις 14:40, όπου θα εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία ως επικεφαλής της κυβέρνησης και θα παρουσιάσει το πολιτικό στίγμα της νέας διακυβέρνησης. Σύμφωνα με συνεργάτες του, θα ανακοινώσει ένα «δεκαετές σχέδιο» για την ανασυγκρότηση της χώρας, με βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, την αποκέντρωση εξουσιών προς τις περιφέρειες και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική.

Παράλληλα, θα δεσμευθεί να «ανασχεδιάσει» τον τρόπο λειτουργίας του βρετανικού κράτους και να προσφέρει «περισσότερο οικονομικό χώρο» στα νοικοκυριά που πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής.

Το απόγευμα ο Άντι Μπέρναμ θα προχωρήσει στον σχηματισμό του νέου υπουργικού συμβουλίου, με τις επιλογές του για τα κορυφαία υπουργεία να θεωρούνται καθοριστικές για τη σταθερότητα της κυβέρνησης και την προσπάθεια ανάκαμψης των Εργατικών, οι οποίοι επιδιώκουν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.