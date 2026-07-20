Μαύρη Θάλασσα: Δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια δέχτηκαν επίθεση από drones

Δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων έγιναν στόχος επιθέσεων από drones ενώ βρίσκονταν στον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας Caspian Pipeline Consortium (CPC), ανοικτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα.

Τα δύο δεξαμενόπλοια πλοία που επλήγησαν από drones στη Μαύρη Θάλασσα είναι το «Asia», το οποίο φέρει σημαία Λιβερίας και ανήκει στη Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου, καθώς και το «Nissos Ios», με σημαία Νήσων Μάρσαλ, της Kyklades Maritime της οικογένειας Αλαφούζου.

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Τα δύο δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax δέχθηκαν την επίθεση την ώρα που πραγματοποιούσαν φόρτωση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και ενεργειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή παρουσιάζουν αυξημένη ένταση.

Ο τερματικός σταθμός της CPC, κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχουν διεθνείς μέτοχοι, εξυπηρετεί κυρίως τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Καζακστάν, ενώ διακινεί και περιορισμένες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου.

Έπειτα από τα πρόσφατα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή του Νοβοροσίσκ, η CPC ανακοίνωσε την Κυριακή ότι διακόπτει προσωρινά τις εργασίες φόρτωσης στον τερματικό σταθμό.

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Οπως αναφέρει η CPC, το δεξαμενόπλοιο Asia είναι χωρητικότητας 163.000 dwt και έχει κατασκευαστεί το 2022, ενώ το Nissos Ios, χωρητικότητας 157.000 dwt κατασκευάστηκε το 2021.

Το πλοίο Asia φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την επίθεση και η πυρκαγιά τέθηκε αργότερα υπό έλεγχο και κατασβέστηκε.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θάνατοι μεταξύ του προσωπικού ή των συνεργατών του CPC. Δεν σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου», ανέφερε η κοινοπραξία.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, τα δύο πλοία παρέμειναν στην επιφάνεια.

Το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι οι εγκαταστάσεις των σημείων πρόσδεσης SPM-1 και SPM-3 δεν υπέστησαν ζημιές.

«Επί του παρόντος, οι εργασίες φόρτωσης αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό έχουν ανασταλεί, εν αναμονή της πλήρους αξιολόγησης των συνεπειών του περιστατικού», ανέφερε.