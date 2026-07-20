Κόσμος

Πεζεσκιάν: Είμαστε σε «γενικευμένο πόλεμο» με τις ΗΠΑ – Να αποδεχθούμε τις συνέπειες

«Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εμπλέκεται σε γενικευμένο πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ιρανός πρόεδρος
Masoud Pezeshkian, the President of Iran, takes questions from the media at a press briefing in New York, Friday, Sept. 26, 2025. (AP Photo/Angelina Katsanis)
Ο Ιρανός πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν / AP
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Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ανακοίνωσε τη Δευτέρα (20.07.2026) ότι η χώρα του βρίσκεται σε «γενικευμένο πόλεμο» με τις ΗΠΑ και ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να αποδεχτεί τις συνέπειες της σύγκρουσης.

«Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εμπλέκεται σε γενικευμένο πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεζεσκιάν αναφορικά με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αποδεχτούμε τις φυσικές συνέπειες αυτής της αντίστασης», σύμφωνα με προεδρικό ανακοινωθέν.

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