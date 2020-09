Με μια ανάρτησή της στο twitter, η πρεσβεία των ΗΠΑ την Άγκυρα «ανακοινώνει» πως η Ουάσινγκτον δεν αναγνωρίζει τον Χάρτη της Σεβίλλης, ο οποίος καταγράφει τη σύνδεση της ελληνικής με την κυπριακή ΑΟΖ. Στο κείμενο που ανέβασε η αμερικανική πρεσβεία αναφέρει ότι ο Χάρτης δεν έχει καμία νομική ισχύ.

Εδώ και πολύ καιρό γίνεται αναφορά στον «Χάρτη της Σεβίλλης» και από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ στο tweet τονίζεται πως «υπάρχουν πολλά σχόλια στον τουρκικό Τύπου σχετικά με τον “αποκαλούμενο” Χάρτη της Σεβίλλης. Φυσικά, η ανάρτηση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Άγκυρα έγινε… σημαία στα τουρκικά ΜΜΕ.

Σημειώνεται δε ότι το tweet αυτό γίνεται μόλις μερικές μέρες πριν έρθει στην Ελλάδα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ο οποίος θα συναντήσει και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τις πληροφορίες να θέλουν τη συνάντηση να γίνεται στην Κρήτη.

Να λύσουν τις διαφορές τους για τα θαλάσσια σύνορα… μόνες τους και να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό τις διερευνητικές επαφές καλούν την Ελλάδα και την Τουρκία οι ΗΠΑ, μέσα από την ανάρτηση της πρεσβείας τους στην Άγκυρα.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τουρκία τονίζει στην ανακοίνωσή της χαρακτηριστικά: «Οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας πολιτικής τους, δεν παίρνει θέσεις στα ζητήματα διαφορών άλλων κρατών για τα θαλάσσια σύνορα. Με σεβασμό στο “νομικό καθεστώς” (σ.σ. σε εισαγωγικά η φράση νομικό καθεστώς) οι ΗΠΑ δεν θεωρούν πως ο Χάρτης της Σεβίλλης έχει οποιαδήποτε νομική σημασία. Καταλαβαίνουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρεί πως ο Χάρτης της Σεβίλλης είναι νομικά δεσμευτικό κείμενο.

Οι διαφορές για τα θαλάσσια σύνορα πρέπει να λύνονται από τα εμπλεκόμενα κράτη βάσει του διεθνούς δικαίου. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν σθεναρά τον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις με καλή πίστη και ενθαρρύνει την Ελλάδα και την Τουρκία να επαναλάβουν τις διερευνητικές επαφές το συντομότερο δυνατό».

There has been much commentary in the Turkish press regarding the so-called “Seville Map”… pic.twitter.com/cCw6yYJ1Md