Ο ηθοποιός Ουίλφορντ Μπρίμλεϊ, γνωστός από τους ρόλους του στις βραβευμένες με Όσκαρ ταινίες “Κοκούν” και “Η Φίρμα”, πέθανε σε ηλικία 85 ετών, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Γεννημένος στην Γιούτα ο Μπρίμλεϊ εισήλθε στον χώρο του κινηματογράφου ντουμπλάροντας αρχικά τους πρωταγωνιστές σε σκηνές με ιππασία και στη συνέχεια, όταν ήταν πλέον 40άρης και 50άρης ανέλαβε μεγαλύτερους ρόλους που τον έκαναν γνωστό στο κοινό υποδυόμενος κάποιες φορές τον απότομο, αλλά συμπαθή ηλικιωμένο μυστακοφόρο.

Wilford Brimley, iconic actor known for 'Cocoon', 'The Thing' and diabetes commercials, dies at 85 https://t.co/h3SXC86giI pic.twitter.com/e5qJfsT6Sh

Στην επιστημονικής φαντασίας ταινία του Ρον Χάουαρντ του 1985 “Κοκούν” ο Μπρίμλεϊ υποδύθηκε έναν 70άρη, ο οποίος μαζί με άλλους ενοίκους ενός οίκου ευγηρίας της Φλόριντα, ανακαλύπτει μια εξωγήινη πηγή ενέργειας που τους αναζωογονεί.

Ένας άλλος αξιομνημόνευτος ρόλος ήταν στο πλευρό του Τομ Κρουζ στο δικαστικό θρίλερ του 1993 “Η Φίρμα”, όπου ο Μπρίμλεϊ υποδύθηκε έναν μοχθηρό αξιωματούχο ασφαλείας για μια νομική εταιρεία.

Wilford Brimley, best known for his roles in “The Natural,” the 1982 remake of “The Thing,” “The Firm” and “Cocoon,” – and accomplished harmonica player – has died at the age of 85. pic.twitter.com/4vv4ibhxH7