Κόσμος

Πέθανε η 24χρονη πορνοστάρ Lina Bina: Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της αλλά ο θάνατός της παραμένει μυστήριο

Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media και στο Only Fans
Lina Bina
Η Lina Bina

Νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Τέξας των ΗΠΑ βρέθηκε πριν από μερικά εικοσιτετράωρα μία νεαρή πορνοστάρ, η Lina Bina. Η πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, λίγες μέρες πριν από τον θάνατό της είχε αποκαλύψει δημοσίως ότι βιώνει δύσκολες στιγμές.

Η Lina Bina που είναι γνωστή και ως Miss John Dough ήταν μόλις 24 ετών και ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media και στο Only Fans και είχε πάνω από 195.000 ακόλουθους σε TikTok και Instagram. Η πορνοστάρ πέθανε την Τρίτη (05.08.2025), ωστόσο μέχρι και σήμερα ο ιατροδικαστής της κομητείας Πολκ δεν έχει προσδιορίσει την αιτία του οποίου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Ο ξάδερφός της, που είναι επίσης influencer, ο Miguel Santiagoο επιβεβαίωσε τον θάνατό της στο People λίγο αφότου τίμησε τη μνήμη της στις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι τόσο τραγικό. Είναι τόσο απίστευτο. Κρατήστε την οικογένειά σας κοντά, γιατί δεν ξέρετε πότε είναι η τελευταία φορά που θα τους δείτε ή έστω θα τους μιλήσετε», είπε.

Μερικές ημέρες πριν από τον θάνατό της, η 24χρονη είχε κάνει μια ανησυχητική ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, γράφοντας: «Συγγνώμη που ήμουν τόσο εξαφανισμένη, περνάω πολλά σκ@@@ αυτή τη στιγμή».

Σημειώνεται ότι η είδηση αυτή έγινε γνωστή λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο μία ακόμη νεαρής πορνοστάρ, της 28χρονης Κάιλι Πέιτζ, που πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών στο σπίτι της στην κομητεία του Λος Άντζελες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φωτιά στην Ισπανία: Στάχτη χιλιάδες στρέμματα δάσους – Εγκατέλειψαν τα σπίτια τους πάνω από 1.000 άνθρωποι
Βίντεο και φωτογραφίες από την πύρινη λαίλαπα - Οι φλόγες απειλούν και περιοχή που είναι ενταγμένη στον κατάλογο της Unesco - Οι αρχές βλέπουν «εμπρησμό» πίσω από την καταστροφή
Φωτιά
Χαμάς: Ο Νετανιάχου συνεχίζει να λέει μία «σειρά από ψέματα προσπαθώντας να αποκρύψει την αλήθεια»
Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να «την απελευθερώσει από τη Χαμάς», κατηγορώντας τους επικριτές του για «παγκόσμια εκστρατεία ψεμάτων»
Μαχητές της Χαμάς
Newsit logo
Newsit logo