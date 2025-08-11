Πέθανε η 24χρονη πορνοστάρ Lina Bina: Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της αλλά ο θάνατός της παραμένει μυστήριο

Νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Τέξας των ΗΠΑ βρέθηκε πριν από μερικά εικοσιτετράωρα μία νεαρή πορνοστάρ, η Lina Bina. Η πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, λίγες μέρες πριν από τον θάνατό της είχε αποκαλύψει δημοσίως ότι βιώνει δύσκολες στιγμές.

Η Lina Bina που είναι γνωστή και ως Miss John Dough ήταν μόλις 24 ετών και ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media και στο Only Fans και είχε πάνω από 195.000 ακόλουθους σε TikTok και Instagram. Η πορνοστάρ πέθανε την Τρίτη (05.08.2025), ωστόσο μέχρι και σήμερα ο ιατροδικαστής της κομητείας Πολκ δεν έχει προσδιορίσει την αιτία του οποίου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Ο ξάδερφός της, που είναι επίσης influencer, ο Miguel Santiagoο επιβεβαίωσε τον θάνατό της στο People λίγο αφότου τίμησε τη μνήμη της στις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι τόσο τραγικό. Είναι τόσο απίστευτο. Κρατήστε την οικογένειά σας κοντά, γιατί δεν ξέρετε πότε είναι η τελευταία φορά που θα τους δείτε ή έστω θα τους μιλήσετε», είπε.

Μερικές ημέρες πριν από τον θάνατό της, η 24χρονη είχε κάνει μια ανησυχητική ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, γράφοντας: «Συγγνώμη που ήμουν τόσο εξαφανισμένη, περνάω πολλά σκ@@@ αυτή τη στιγμή».

sorry i’ve been so ghost i’m going through a lot of shit rn — @imLinaBina (@missjohndough) August 1, 2025

Σημειώνεται ότι η είδηση αυτή έγινε γνωστή λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο μία ακόμη νεαρής πορνοστάρ, της 28χρονης Κάιλι Πέιτζ, που πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών στο σπίτι της στην κομητεία του Λος Άντζελες.