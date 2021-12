«Έφυγε» από τη ζωή ο γνωστός Χολιγουντιανός σκηνοθέτης Ζαν-Μαρκ Βαλέ. Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο 58χρονος πέθανε έξω από το Κεμπέκ του Καναδά, ενώ τα αίτια του θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Οι συνεργάτες του Ζαν-Μαρκ Βαλέ – σκηνοθέτη της ταινίας «Dallas Buyers Club» και τηλεοπτικών σειρών όπως το «Big Little Lies» – δηλώνουν σοκαρισμένοι από τον αιφνίδιο θάνατό του. Ο συνεργάτης του και παραγωγός Nathan Ross δήλωσε πως ο 58χρονος σκηνοθέτης «υποστήριξε τη δημιουργικότητα, την αυθεντικότητα και την τόλμη του να δοκιμάζει διαφορετικά πράγματα».

«Ήταν ένας αληθινός καλλιτέχνης και ένας γενναιόδωρος, στοργικός τύπος. Όλοι όσοι δούλεψαν μαζί του δεν μπορούσαν παρά να δουν το ταλέντο και το όραμα που διέθετε. Ήταν φίλος, δημιουργικός συνεργάτης και ήταν ένας μεγάλος αδερφός για μένα. Ο μαέστρο θα λείψει πολύ, αλλά με παρηγορεί το γεγονός ότι το όμορφο στυλ του και η εντυπωσιακή δουλειά που μοιράστηκε με τον κόσμο θα συνεχίσουν να ζουν», αναφέρει ο Nathan Ross.

