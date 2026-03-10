Πέθανε ο Αλεξάντερ Μπάτερφιλντ, ο κορυφαίος συνεργάτης του Νίξον που έφερε στο φως τις ηχογραφήσεις του Watergate

Σε ηλικία 99 ετών πέθανε ο Αλεξάντερ Μπάτερφιλντ, ο πρώην συνεργάτης του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον, που αποκάλυψε το μυστικό σύστημα ηχογραφήσεων στον Λευκό Οίκο και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο σκάνδαλο Watergate.

Το Watergate θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα στην ιστορία των ΗΠΑ και οδήγησε το 1974 στην παραίτηση του προέδρου Νίξον. Ο Μπάτερφιλντ, ήταν αναπληρωτής βοηθός του Προέδρου Νίξον από το 1969 έως το 1973.

Τον θάνατό του Μπάτερφιλντ επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Κιμ, καθώς και ο πρώην νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζον Ντιν.

Μετά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο, διετέλεσε διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA) από το 1973 έως το 1975.

Στις 16 Ιουλίου 1973, κατά τη διάρκεια της έρευνας για το Watergate, ο Μπάτερφιλντ κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής της Γερουσίας ότι ο Νίξον είχε εγκαταστήσει σύστημα αυτόματης καταγραφής συνομιλιών στο Οβάλ Γραφείο και σε άλλους χώρους, μια πληροφορία που θεωρήθηκε το «smoking gun» (αδιάψευστο στοιχείο) που σφράγισε τη μοίρα του Νίξον.

Η κατάθεση του Μπάτερφιλντ άλλαξε δραματικά την πορεία του σκανδάλου, μετατρέποντας τις υποψίες σε αποδείξεις, γεγονός που οδήγησε τελικά στην παραίτηση του Ρίτσαρντ Νίξον το 1974.

Παρά τον καθοριστικό του ρόλο, ο Μπάτερφιλντ δήλωνε συχνά ότι δεν ένιωθε άνετα με τη φήμη που απέκτησε. Σε συνέντευξή του το 2012 είχε πει ότι δεν ήταν δική του επιλογή να αποκαλύψει την ύπαρξη των ηχογραφήσεων.

Όπως εξηγούσε, βρέθηκε σε ένα δύσκολο δίλημμα: από τη μία να σεβαστεί τον πρόεδρο και από την άλλη να απαντήσει ειλικρινά στις ερωτήσεις των ερευνητών.

Όταν του τέθηκε ευθέως το ερώτημα για το αν υπήρχε σύστημα ηχογράφησης, είπε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να απαντήσει.