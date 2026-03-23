Πέθανε ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Leonid Radvinsky – Ήταν μόλις 43 ετών

Η περιουσία του υπολογίζεται στα 7,8 δις ευρώ
Πέθανε σε ηλικία 43 ετών ο Leonid Radvinsky, ιδιοκτήτης του OnlyFans. Ο Leonid Radvinsky, έδινε εδώ και πολλά χρόνια μάχη με τον καρκίνο. 

Ο Λίο Ραντβίνσκι ήταν Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας, επενδυτής τεχνολογίας και φιλάνθρωπος και έγινε γνωστός ως ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας OnlyFans.

Γεννήθηκε στην Ουκρανία και μετανάστευσε στις ΗΠΑ σε νεαρή ηλικία. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Northwestern, από όπου αποφοίτησε με πολύ υψηλές επιδόσεις (valedictorian). Ασχολήθηκε με την τεχνολογία από μικρός, έχοντας εμπειρία στον προγραμματισμό (BASIC) από την ηλικία των 10 ετών.

Το 2018 αγόρασε το 75% της πλατφόρμας OnlyFans από τους ιδρυτές Guy και Tim Stokely, μετατρέποντας την εταιρεία σε έναν γίγαντα περιεχομένου, με έμφαση στην ενήλικη ψυχαγωγία.

Ήταν υποστηρικτής του ανοιχτού λογισμικού, έχοντας επενδύσει πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια σε συναφή έργα, όπως το B4X (πρώην Anywhere Software), βοηθώντας στη μετατροπή του σε δωρεάν εργαλείο.

Έμενε στην Φλόριντα και περιγραφόταν ως ένας μυστυριώδης τύπος καθώς απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας.

Λάτρευε το σκάκι και του άρεσε να πιλοτάρει ελικόπτερα.

