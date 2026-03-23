Πέθανε ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Leonid Radvinsky – Ήταν μόλις 43 ετών

Πέθανε σε ηλικία 43 ετών ο Leonid Radvinsky, ιδιοκτήτης του OnlyFans. Ο Leonid Radvinsky, έδινε εδώ και πολλά χρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Ο Λίο Ραντβίνσκι ήταν Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας, επενδυτής τεχνολογίας και φιλάνθρωπος και έγινε γνωστός ως ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας OnlyFans.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γεννήθηκε στην Ουκρανία και μετανάστευσε στις ΗΠΑ σε νεαρή ηλικία. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Northwestern, από όπου αποφοίτησε με πολύ υψηλές επιδόσεις (valedictorian). Ασχολήθηκε με την τεχνολογία από μικρός, έχοντας εμπειρία στον προγραμματισμό (BASIC) από την ηλικία των 10 ετών.

Το 2018 αγόρασε το 75% της πλατφόρμας OnlyFans από τους ιδρυτές Guy και Tim Stokely, μετατρέποντας την εταιρεία σε έναν γίγαντα περιεχομένου, με έμφαση στην ενήλικη ψυχαγωγία.

Ήταν υποστηρικτής του ανοιχτού λογισμικού, έχοντας επενδύσει πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια σε συναφή έργα, όπως το B4X (πρώην Anywhere Software), βοηθώντας στη μετατροπή του σε δωρεάν εργαλείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Leonid Radvinsky, the owner of OnlyFans, has died



He was 43 and had been battling cancer for a long time. pic.twitter.com/KtIvryFBgr — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026

Έμενε στην Φλόριντα και περιγραφόταν ως ένας μυστυριώδης τύπος καθώς απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας.

Λάτρευε το σκάκι και του άρεσε να πιλοτάρει ελικόπτερα.