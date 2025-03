Πέθανε ο ηθοποιός Simon Fisher-Becker, γνωστός από το «Χάρι Πότερ» και το «Doctor Who»

Ο ηθοποιός Simon Fisher-Becker, γνωστός από τους ρόλους του στον «Χάρι Πότερ» και τη σειρά «Doctor Who», πέθανε σε ηλικία 63 ετών.

Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού, με τον πιο αναγνωρίσιμο ρόλος του να ήταν αυτός του φαντάσματος «Fat Friar», στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» το 2001, επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του, Kim Barry, καθώς και ο σύζυγός του, Tony.

«Σήμερα έχασα όχι μόνο έναν πελάτη, τον Simon Fisher-Becker, αλλά και έναν στενό προσωπικό φίλο 15 ετών», δήλωσε ο Barry στη βρετανική Metro.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ το τηλεφώνημα που του έκανα όταν του προσφέρθηκε ο ρόλος του Dorium Moldovar στο “Doctor Who” του BBC», σχολίασε.

Σύμφωνα με τον Barry, ο Simon Fisher-Becker ήταν επίσης «συγγραφέας και εξαιρετικός δημόσιος ομιλητής. Με βοήθησε απίστευτα και ήταν ευγενικός, χαρισματικός και πάντα ενδιαφερόταν για τους άλλους. Τα συλλυπητήριά μου στον σύζυγό του, Tony, στον αδελφό του, στις ανιψιές και τους ανιψιούς του, καθώς και στη στρατιά των θαυμαστών του».

Εκτός από τη συμμετοχή του στο «Χάρι Πότερ», ο Fisher-Becker ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό του «Doctor Who» για τον ρόλο του Dorium Maldovar στις σεζόν 5 και 6. Αργότερα, επανέλαβε τον ρόλο του στη σειρά podcast «Doctor Who: The Eleventh Doctor Chronicles and Jenny — The Doctor’s Daughter».

Επίσης είχε εμφανιστεί επίσης στη δημοφιλή κωμική σειρά του BBC «Puppy Love», καθώς και σε άλλες βρετανικές παραγωγές όπως «One Foot in the Grave», «The Bill», «Love Soup» και «Afterlife». Επιπλέον, είχε έναν ρόλο στην οσκαρική ταινία «Les Misérables» του 2012.

Ο σύζυγός του, Tony, επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση μέσω ανάρτησης στο Facebook. «Γεια σας, είμαι ο Tony, ο σύζυγος του Simon», έγραψε. «Έχω πολύ λυπηρά νέα. Σήμερα, στις 2:50 το απόγευμα, ο Simon έφυγε από τη ζωή».

«Θα κρατήσω αυτόν τον λογαριασμό ανοιχτό για λίγο. Δεν είμαι σίγουρος αν θα κάνω άλλη ανάρτηση. Σας ευχαριστώ», πρόσθεσε.

Πληροφορίες από New York Post