Πέθανε ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν, όπως έγινε γνωστό σήμερα Κυριακή (30.3.25). Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός είχε προταθεί για βραβεία Έμμυ, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός από την τηλεοπτική σειρά «Δρ. Κίλντερ» και από τις μίνι τηλεοπτικές σειρές «Σογκούν» και «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας».

Ο εκπρόσωπος του Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν, Χάρλαν Μπολ, ανέφερε ότι ο ηθοποιός πέθανε το Σάββατο 29 Μαρτίου στο σπίτι του στο Waimanalo της Χαβάης, εξαιτίας επιπλοκών από εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Ο αγαπημένος μας Ρίτσαρντ είναι τώρα με τους αγγέλους. Ήταν μια υπέροχη και γεμάτη αγάπη ψυχή. Η αγάπη δεν πεθαίνει ποτέ», δήλωσε κι ο σύντροφός του, Μάρτιν Ράμπετ, σύμφωνα με το «Variety».

Richard Chamberlain dead at the age of 90.

The TV acting legend starred in Dr. Kildare, Thorn Birds, Shogun, The Bourne Identity. Big screen turns in Three Musketeers, Towering Inferno, as well as adventure romps King Solomon’s Mines & Allan Quatermain & the Lost City of Gold! pic.twitter.com/e1odP9eyPH