Πέθανε ο μουσικός παραγωγός Quincy Jones

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο μουσικός παραγωγός και συνθέτης Quincy Jones, όπως ανακοινώθηκε σήμερα Δευτέρα (4.11.24)

Ο Quincy Jones (Quincy Delight Jones Jr.), όπως ήταν το πλήρες όνομά του, ήταν Αμερικανός μουσικός παραγωγός, τραγουδοποιός, συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Jones, Άρνολντ Ρόμπινσον, επιβεβαίωσε ότι πέθανε στο σπίτι του την Κυριακή, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Ο Quincy Jones είχε συνεργαστεί με μεγάλους αστέρες της μουσικής βιομηχανίας όπως ο Μάιλ Τζάκσον, ο Φρανκ Σινάτρα, ο Ρέι Τσαρλς και πολλοί άλλοι.

Από τις σημαντικότερες του δουλειές ήταν η παραγωγή του άλμπουμ του Μάικλ Τζάκσον “Thriller”. Επίσης, είχε τον γενικό συντονισμό της ηχογράφησης των αστέρων που τραγούδησαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς στον δίσκο “We are the World” το 1985.

Η καριέρα του Quincy Jones διήρκησε περισσότερα από 70 χρόνια και κατά τη διάρκειά της κατέκτησε 28 βραβεία Grammy, τα «Όσκαρ» της μουσικής.

Το περιοδικό Time τον ανακήρυξε ως έναν από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της τζαζ για τον 20ο αιώνα.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένειά του ανέφερε: «Ο Τζόουνς δεν είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει την ευκαιρία να ζήσει. Απόψε, με γεμάτες αλλά ραγισμένες καρδιές, πρέπει να μοιραστούμε την είδηση του θανάτου του πατέρα και αδελφού μας Κουίνσι Τζόουνς», ανέφερε η οικογένεια στην ανακοίνωσή της.

«Και παρόλο που αυτή είναι μια απίστευτη απώλεια για την οικογένειά μας, γιορτάζουμε τη σπουδαία ζωή που έζησε και ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος σαν κι αυτόν», τόνισαν στην ανακοίνωση.

Ο Quincy Jones είχε περιοδεύσει με καλλιτέχνες όπως ο Κάουντ Μπέισι και ο Λάιονελ Χάμπτον, έκανε ενορχηστρώσεις για τον Φρανκ Σινάτρα και την Έλα Φιτζέραλντ, συνέθεσε τη μουσική για τη σειρά In the Heat of the Night και οργάνωσε την πρώτη τελετή ορκωμοσίας του Αμερικανού προέδρου Μπιλ Κλίντον.

Ο Λάιονελ Ρίτσι, που συνυπέγραψε το We Are the World και ήταν μεταξύ των τραγουδιστών, είχε αποκαλέσει τον Τζόουνς ως «τον απόλυτο μαέστρο».

H ηθοποιός και κόρη του Ρασίντα Τζόουνς είχε επιμεληθεί το 2018 το ντοκιμαντέρ “Quincy” για τη ζωή και το έργο του πατέρα της.