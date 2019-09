Πέθανε ο Ric Ocasek τραγουδιστής των Cars

Ο Ric Ocasek με τους The Cars κυριάρχησαν στην ροκ σκηνή τις δεκαετίες του 70 και του 80 και βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν.

Ο Ocasek γεννήθηκε στην Βαλτιμόρη και πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας στα Μεσοδυτικά. Το συγκρότημα The Cars μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame στο Κίβελαντ το 2018 και είχε γίνει γνωστό από τραγούδια όπως το Drive, My Best Friend’s Girl, Just What I Needed και Good Times Roll.

Ο Ocasek βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι του το απόγευμα της Κυριακής.

Οι Cars πούλησαν εκατομμύρια δίσκους μέχρι την διάλυσή τους το 1988. Ο Ric Ocasek ακολούθησε σόλο καριέρα και ήταν πίσω από τις παραγωγές άλμπουμ για συγκροτήματα όπως οι Weezer, Guided by Voices και Bad Brains. Ήταν παντρεμένος με το σουπερμόντελ Paulina Porizkova από το 1989 και πέρυσι είχαν πάρει διαζύγιο. Είχαν αποκτήσει μαζί δυο παιδιά.