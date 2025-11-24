Πέθανε ο θρύλος της ρέγκε Τζίμι Κλιφ σε ηλικία 81 ετών

Παγκόσμια θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή Τζίμι Κλιφ, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ρέγκε μουσικής, σε ηλικία 81 ετών.

Ο θρυλικός τραγουδιστής και συνθέτης,Τζίμι Κλιφ, που από τη δεκαετία του 1960 συνέβαλε καθοριστικά στην εξάπλωση του ήχου της Τζαμάικας σε ολόκληρο τον κόσμο, άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από επιληπτική κρίση που ακολούθησε πνευμονία, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Λατίφα Τσέιμπερς, στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με βαθιά θλίψη μοιράζομαι ότι ο σύζυγός μου, Τζίμι Κλιφ, έφυγε από τη ζωή», έγραψε συγκινημένη. «Ευχαριστώ την οικογένεια, τους φίλους, τους καλλιτέχνες και τους συνεργάτες που ταξίδεψαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, η υποστήριξή σας ήταν η δύναμή του». Το μήνυμα συνυπέγραψαν τα παιδιά τους, Λίλτι και Άκεν.

Ο Τζιμι Κλιφ έγινε παγκόσμιο είδωλο με τραγούδια όπως τα «Many Rivers to Cross» και «You Can get It If You Really Want», καθώς και για την επίσημη διασκευή του Hakuna Matata, από την ταινία της Disney «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γεννημένος το 1948 ως Τζέιμς Τσέιμπερς, ο Κλιφ μεγάλωσε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στο Σεντ Τζέιμς της Τζαμάικα. Από μικρός έδειξε την κλίση του στο τραγούδι, ξεκινώντας να ψέλνει στην εκκλησία από την ηλικία των έξι ετών. Σε ηλικία 14 ετών μετακόμισε στο Κίνγκστον και υιοθέτησε το καλλιτεχνικό επίθετο «Cliff», εκφράζοντας το όνειρο να φτάσει «στην κορυφή».

Η πορεία του απογειώθηκε με το πρώτο του νούμερο ένα στην Τζαμάικα, το «Hurricane Hattie», ενώ το 1965 μετακόμισε στο Λονδίνο για συνεργασία με την Island Records. Η διεθνής επιτυχία ήρθε το 1969 με το αισιόδοξο «Wonderful World, Beautiful People» και το «Vietnam», το οποίο ο Μπομπ Ντίλαν χαρακτήρισε ως «το καλύτερο τραγούδι διαμαρτυρίας που γράφτηκε ποτέ».

Το 1972 καθιερώθηκε παγκοσμίως με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «The Harder They Come», ενσαρκώνοντας τον επαναστάτη Ίβαν Μάρτιν. Η ταινία, που θεωρείται θεμέλιο της τζαμαϊκανής κινηματογραφίας, αναγνωρίζεται ως το έργο που σύστησε τη ρέγκε στο αμερικανικό κοινό. «Η ταινία άνοιξε την πόρτα για την Τζαμάικα», είχε δηλώσει ο ίδιος.

Ο Κλιφ κυκλοφόρησε δεκάδες δίσκους, κέρδισε Grammy για τα άλμπουμ Cliff Hanger (1985) και Rebirth (2012) και το 2010 εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Για τη συνολική του προσφορά, είχε τιμηθεί με το Τάγμα της Τζαμάικα, μια από τις υψηλότερες διακρίσεις της χώρας, τιμή που έχουν λάβει ελάχιστοι καλλιτέχνες, ανάμεσά τους και ο Μπομπ Μάρλεϊ.