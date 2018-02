"Έφυγε" από τη ζωή ο τραγουδιστής των Temptations Ντένις Έντουαρντς σε ηλικία 74 ετών.

Ο Ντένις Έντουαρτς είχε γράψει την δική του ιστορία στην Αμερικανική μουσική, με τους Temptations που έβγαλαν μεγάλες επιτυχίες στην στα 60’s και στα 70’s.

Μεταξύ αυτών το Cloud Nine», «I Can’t Get Next to You» και «Papa Was a Rollin’ Stone».