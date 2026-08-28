Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας, σε ηλικία 89 ετών – Παρέμεινε στον θρόνο 35 χρόνια

Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας πέθανε την Παρασκευή (28.08.2026) σε ηλικία 89 ετών, κλείνοντας έναν κύκλο περισσότερων από τριών δεκαετιών στον νορβηγικό θρόνο.

Πρόκειται για τον τρίτο μακροβιότερο βασιλιά στην Ευρώπη μετά την Μαργαρίτα Β΄ της Δανίας και τον Κάρολο ΙΣΤ΄ της Σουηδίας, καθώς ο Χάραλντ είχε αναλάβει τα καθήκοντα του μονάρχη στις 17 Ιανουαρίου 1991, μετά τον θάνατο του πατέρα του, βασιλιά Olav V, συμπληρώνοντας 35 χρόνια στον θρόνο του.

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Τέσσερις ημέρες αργότερα ορκίστηκε ενώπιον του Storting ότι θα τηρεί το Σύνταγμα, ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε η τελετή καθαγιασμού του στον καθεδρικό ναό Nidaros του Trondheim.

Η βασιλεία του συνδέθηκε με μια περίοδο κατά την οποία η νορβηγική μοναρχία διατήρησε τον θεσμικό της ρόλο, αλλά ταυτόχρονα απέκτησε μια πιο άμεση και ανθρώπινη δημόσια εικόνα.

Ο ίδιος είχε υιοθετήσει, όπως ο πατέρας και ο παππούς του, το σύνθημα «Alt for Norge» («Όλα για τη Νορβηγία»).

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King Harald



1937 — 2026 pic.twitter.com/EvZbmZpqAh — Imperial Material ♚ (@implmaterial) August 28, 2026

Ένα παιδί που έζησε τον πόλεμο

Ο Χάραλντ γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1937 στο Skaugum, ως μοναχογιός του τότε διαδόχου Olav και της πριγκίπισσας Märtha.

Ήταν μόλις τριών ετών όταν η ζωή της οικογένειάς του ανατράπηκε. Τον Απρίλιο του 1940 η ναζιστική Γερμανία εισέβαλε στη Νορβηγία και η βασιλική οικογένεια εγκατέλειψε τη χώρα.

Ο Χάραλντ, η μητέρα του και οι δύο αδελφές του κατέφυγαν αρχικά στη Σουηδία. Στη συνέχεια ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρέμειναν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο πατέρας του και ο παππούς του, βασιλιάς Χάακον VII, παρέμειναν στη Βρετανία, συνεχίζοντας από την εξορία τον αγώνα της νορβηγικής κυβέρνησης και της μοναρχίας.

Ο Χάραλντ επέστρεψε στη Νορβηγία στις 7 Ιουνίου 1945, μαζί με την οικογένειά του, λίγες εβδομάδες μετά την απελευθέρωση της χώρας. Ήταν οκτώ ετών.

Η εμπειρία του πολέμου αποτέλεσε ένα από τα καθοριστικά στοιχεία της γενιάς στην οποία ανήκε. Ο ίδιος μεγάλωσε έχοντας ζήσει από πρώτο χέρι την εξορία, την επιστροφή και την ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Νορβηγίας.

Από τον διάδοχο στον βασιλιά

Ο Χάραλντ ολοκλήρωσε τη σχολική και στρατιωτική του εκπαίδευση στη Νορβηγία και αργότερα φοίτησε στο Balliol College της Οξφόρδης, όπου σπούδασε κοινωνικές επιστήμες, ιστορία και οικονομικά.

Μετά τον θάνατο του Χάακον VII, το 1957, ο Χάραλντ έγινε διάδοχος του θρόνου.

Ακολούθησαν περισσότερες από τρεις δεκαετίες προετοιμασίας. Εκπροσώπησε τη Νορβηγία σε διεθνείς αποστολές, συμμετείχε σε κρατικές και διπλωματικές υποχρεώσεις και ανέλαβε σταδιακά μεγαλύτερο μέρος των καθηκόντων του πατέρα του.

Όταν ο Olav V αντιμετώπισε προβλήματα υγείας το 1990, ο Χάραλντ ανέλαβε καθήκοντα αντιβασιλέα. Λίγους μήνες αργότερα, μετά τον θάνατο του πατέρα του, έγινε βασιλιάς.

Το σύνθημα που επέλεξε για τη βασιλεία του ήταν το ίδιο που είχε χρησιμοποιήσει ο πατέρας του: «Alt for Norge» — «Όλα για τη Νορβηγία».

Ένας βασιλιάς με αγάπη για τη θάλασσα

Πέρα από το πρωτόκολλο, ο Χάραλντ είχε μια ιδιαίτερα έντονη προσωπική σχέση με την ιστιοπλοΐα. Συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 1964, όπου ήταν σημαιοφόρος της νορβηγικής αποστολής. Δεν αντιμετώπισε την ιστιοπλοΐα ως απλώς ένα βασιλικό χόμπι. Συνέχισε να αγωνίζεται για δεκαετίες και κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 1987 και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2005.

Το 2022, σε ηλικία 85 ετών, σταμάτησε την αγωνιστική ιστιοπλοΐα.

Η σχέση του με τη θάλασσα και τη φύση αποτελούσε ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούσαν την εικόνα του από το παραδοσιακό στερεότυπο του ευρωπαίου μονάρχη. Ο Χάραλντ μπορούσε να εμφανίζεται με την ίδια φυσικότητα σε μια επίσημη κρατική τελετή και πάνω σε ένα ιστιοπλοϊκό.

Η Sonja και ο γάμος που χρειάστηκε χρόνο

Σημαντικό ρόλο στη ζωή του είχε η βασίλισσα Sonja.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 29 Αυγούστου 1968 στον καθεδρικό ναό του Όσλο, έπειτα από σχέση που είχε προκαλέσει συζητήσεις, καθώς η Sonja Haraldsen δεν προερχόταν από βασιλική οικογένεια.

Η σχέση τους είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα και η προοπτική ενός γάμου ανάμεσα στον διάδοχο του νορβηγικού θρόνου και μια κοινή θνητή απαιτούσε την έγκριση του βασιλιά και της κυβέρνησης.

Ο Χάραλντ και η Sonja απέκτησαν δύο παιδιά, την πριγκίπισσα Märtha Louise και τον διάδοχο Χάακον.

Η Sonja παρέμεινε στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της βασιλείας του και έγινε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της νορβηγικής μοναρχίας.

Ο γιος που γίνεται βασιλιάς

Με τον θάνατο του Χάραλντ V, η Νορβηγία περνά στην επόμενη γενιά της μοναρχίας. Ο μοναχογιός του, Χάακον Μάγκνους, γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου 1973 και είναι πλέον ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες βρισκόταν στη δεύτερη θέση της γραμμής διαδοχής, έχοντας δίπλα του έναν πατέρα που γνώριζε πολύ καλά τι σήμαινε να μεγαλώνεις για έναν συγκεκριμένο ρόλο.

Ο Χάακον μεγάλωσε στο Skaugum, γνωρίζοντας από μικρός ότι κάποια ημέρα θα διαδεχόταν τον πατέρα του. Η σχέση των δύο ανδρών είχε, επομένως, μια ιδιαίτερη διάσταση: ο Χάραλντ ήταν ο πατέρας του, αλλά ταυτόχρονα ο βασιλιάς τον οποίο ο Χάακον προοριζόταν να διαδεχθεί.

Τα τελευταία χρόνια, καθώς η ηλικία και τα προβλήματα υγείας περιόριζαν τη δραστηριότητα του Χάραλντ, ο Χάακον ανέλαβε επανειλημμένα καθήκοντα αντιβασιλέα. Η μετάβαση στην επόμενη βασιλεία είχε έτσι προετοιμαστεί σταδιακά, χωρίς να υπάρξει δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Ο Χάραλντ δεν παραιτήθηκε από τον θρόνο. Παρέμεινε βασιλιάς μέχρι τον θάνατό του, ενώ ο Χάακον περίμενε τη στιγμή που η διαδοχή θα ερχόταν θεσμικά και όχι πολιτικά.

Η Μέτε-Μάριτ στο πλευρό του

Ο Χάακον δεν ανέλαβε τον θρόνο μόνος. Στο πλευρό του βρίσκεται η Mette-Marit Tjessem Høiby, την οποία παντρεύτηκε στις 25 Αυγούστου 2001 στον καθεδρικό ναό του Όσλο.

Η σχέση τους είχε προκαλέσει συζητήσεις στη Νορβηγία. Η Μέτε-Μάριτ δεν προερχόταν από βασιλική οικογένεια και ήταν ήδη μητέρα ενός γιου, του Marius Borg Høiby, από προηγούμενη σχέση.

Η επιλογή του Χάακον αποτέλεσε μια προσωπική απόφαση που δοκίμασε τα όρια της εικόνας μιας σύγχρονης μοναρχίας. Η βασιλική οικογένεια, ωστόσο, στάθηκε τελικά στο πλευρό του ζευγαριού.

Ο Χάραλντ είχε μάλιστα καλωσορίσει δημόσια τη Μέτε-Μάριτ στην οικογένεια κατά τον γάμο τους, δείχνοντας ότι η επιλογή του γιου του είχε γίνει αποδεκτή.

Ο Χάακον και η Μέτε-Μάριτ απέκτησαν δύο παιδιά, την πριγκίπισσα Ingrid Alexandra και τον πρίγκιπα Sverre Magnus. Η Ingrid Alexandra είναι πλέον η πρώτη στη σειρά διαδοχής μετά τον πατέρα της και η επόμενη γυναίκα που αναμένεται να καθίσει στον νορβηγικό θρόνο.

Η μοναρχία μετά τον Χάραλντ

Ο θάνατος του Χάραλντ ανοίγει μια νέα περίοδο για τη Νορβηγία. Ο Χάακον αναλαμβάνει έναν θεσμό τον οποίο ο πατέρας του υπηρέτησε επί 35 χρόνια, σε μια χώρα όπου η μοναρχία δεν διαθέτει πολιτική εξουσία αντίστοιχη με εκείνη που έχουν οι κυβερνήσεις, αλλά διατηρεί σημαντικό συνταγματικό και συμβολικό ρόλο.

Ο νέος βασιλιάς έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του προετοιμαζόμενος για αυτή τη στιγμή. Έχει ήδη εκπροσωπήσει τη χώρα σε αμέτρητες επίσημες αποστολές, έχει αναλάβει τα καθήκοντα του πατέρα του σε περιόδους ασθένειας και έχει αποκτήσει τη δική του δημόσια ταυτότητα.

Ωστόσο, η πρώτη του μεγάλη δοκιμασία θα είναι αναπόφευκτα η ίδια η μετάβαση.

Ο Χάραλντ ήταν βασιλιάς για μια ολόκληρη γενιά Νορβηγών. Για πολλούς πολίτες ήταν ο μόνος μονάρχης που γνώρισαν στην ενήλικη ζωή τους. Η παρουσία του συνδέθηκε με μια Νορβηγία που άλλαξε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά, χωρίς να αλλάξει αντίστοιχα η θέση της μοναρχίας μέσα στο πολίτευμα.

Η ζωή του ξεκίνησε μέσα στον πόλεμο, πέρασε από την εξορία και την επιστροφή, συνέχισε με δεκαετίες προετοιμασίας για τον θρόνο και ολοκληρώθηκε έπειτα από μια μακρά βασιλεία.

Τώρα είναι ο Χάακον που καλείται να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε ο πατέρας του. Όχι ως διάδοχος αυτή τη φορά, αλλά ως βασιλιάς.