Νεπάλ: Πάνω από 100 εργάτες παγιδευμένοι σε υπόγεια σήραγγα – Δραματική επιχείρηση διάσωσης μετά τη φονική κατολίσθηση

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 472 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις σαρωτικές πλημμύρες της Τετάρτης (26.08.2026), χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται και 100 εργάτες εγκλωβισμένοι σε σήραγγα μετά τη φονική κατολίσθηση.

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς δρόμοι στο Νεπάλ έχουν μετατραπεί σε ποτάμια λάσπης, οχήματα παραμένουν μισοθαμμένα και ολόκληροι οικισμοί έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές από τις φονικές πλημμύρες.

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Συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από εκατό εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος μετά την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που έχει σκορπίσει τον θάνατο και έχει θάψει ολόκληρες περιοχές στη λάσπη στα σύνορα του Νεπάλ και της Κίνας. Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό χιλιάδων αγνοουμένων.

NEPAL FLOOD: 350 RESCUED FROM HYDROPOWER TUNNEL



The Nepali Army has rescued 350 people who were trapped inside the Upper Trishuli Hydropower tunnel following the devastating Bhote Koshi flood in Rasuwa.



A total of 883 people have been rescued amid the ongoing flood crisis. pic.twitter.com/9EbJMmS3l3 — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) August 27, 2026

«Λάβαμε την πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σήραγγα στο (εργοτάξιο της ανέγερσης φράγματος) Τρισούλι», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.

This is how the brave soldiers of the Nepali Army reached the hydropower tunnel to rescue those trapped inside.



Despite facing immense risks and challenging conditions, they stood on the front lines to save precious lives.



A heartfelt salute from the bottom of my heart to every… https://t.co/lvqFtNzT67 pic.twitter.com/wPldazvSYa — Dr. Kiran J Patel (@kiranpatel1977) August 27, 2026

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού, 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής που είχαν παγιδευτεί απομακρύνθηκαν εσπευσμένα ήδη, ωστόσο πιστεύεται πως απομένουν εκατό ακόμη παγιδευμένοι.

Η αγωνία εντείνεται από τις προειδοποιήσεις για νέα πλημμύρα. Κοντά στα σύνορα Κίνας και Νεπάλ έχει σχηματιστεί λίμνη από συσσωρευμένα νερά, γεγονός που προκαλεί φόβους ότι μπορεί να υπερχειλίσει ή να σπάσει τα φυσικά της αναχώματα.