Κόσμος

Νεπάλ: Πάνω από 100 εργάτες παγιδευμένοι σε υπόγεια σήραγγα – Δραματική επιχείρηση διάσωσης μετά τη φονική κατολίσθηση

Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ήδη 350 άτομα - Τουλάχιστον 472 οι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ, πάνω από 1.400 οι αγνοούμενοι
Εργάτες στο Νεπάλ
Εργάτες στο Νεπάλ
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Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 472 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις σαρωτικές πλημμύρες της Τετάρτης (26.08.2026), χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται και 100 εργάτες εγκλωβισμένοι σε σήραγγα μετά τη φονική κατολίσθηση.

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς δρόμοι στο Νεπάλ έχουν μετατραπεί σε ποτάμια λάσπης, οχήματα παραμένουν μισοθαμμένα και ολόκληροι οικισμοί έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές από τις φονικές πλημμύρες.

Συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από εκατό εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος μετά την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που έχει σκορπίσει τον θάνατο και έχει θάψει ολόκληρες περιοχές στη λάσπη στα σύνορα του Νεπάλ και της Κίνας. Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό χιλιάδων αγνοουμένων.

«Λάβαμε την πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σήραγγα στο (εργοτάξιο της ανέγερσης φράγματος) Τρισούλι», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού, 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής που είχαν παγιδευτεί απομακρύνθηκαν εσπευσμένα ήδη, ωστόσο πιστεύεται πως απομένουν εκατό ακόμη παγιδευμένοι.

Η αγωνία εντείνεται από τις προειδοποιήσεις για νέα πλημμύρα. Κοντά στα σύνορα Κίνας και Νεπάλ έχει σχηματιστεί λίμνη από συσσωρευμένα νερά, γεγονός που προκαλεί φόβους ότι μπορεί να υπερχειλίσει ή να σπάσει τα φυσικά της αναχώματα.

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