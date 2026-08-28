Ο Άντι Μπέρναμ «τα γυρίζει» για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα: «Είναι ζήτημα του Βρετανικού Μουσείου»

Ο άλλοτε υπέρμαχος της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και πλέον πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, σε δηλώσεις του ανέφερε το μέλλον των γλυπτών, είναι θέμα που πρέπει να επιλύσει αποκλειστικά το Βρετανικό Μουσείο.

Το 2023, ο Άντι Μπέρναμ είχε εκφράσει τη στήριξή του στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, γνωστών και ως Ελγίνεια Μάρμαρα, τα οποία κοσμούσαν τον αρχαίο ναό της Αθήνας, αλλά εδώ και πολλές δεκαετίες βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.

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«Να τα στείλουν πίσω, χωρίς όρους», είχε γράψει σε ανάρτησή του στα social media το 2023.

Ωστόσο, σε νέα του συνέντευξη στους Financial Time, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε: «Τελικά, είναι ένα ζήτημα για το Βρετανικό Μουσείο, έτσι δεν είναι; Νομικά, εκεί ακριβώς έγκειται το ζήτημα, αλλά είμαι απόλυτα υπέρ της χρήσης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Αυτό είναι κάτι με το οποίο είμαι απόλυτα υπέρμαχος».

Υπενθυμίζεται ότι οι προηγούμενες βρετανικές κυβερνήσεις έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το ζήτημα αφορά το Βρετανικό Μουσείο και όχι την κυβέρνηση, ενώ οι συζητήσεις μεταξύ του μουσείου και της ελληνικής πλευράς για πιθανή συμφωνία επιστροφής έχουν παραμείνει χωρίς αποτέλεσμα.

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Το Βρετανικό Μουσείο έχει προτείνει την επιστροφή μέρους των γλυπτών με τη μορφή δανεισμού, ενώ η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι θα δεχθεί συμφωνία μόνο εφόσον το σύνολο της συλλογής επιστραφεί μόνιμα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης «αλλάζει στρατόπεδο» σχετικά με το ζήτημα επιστροφής των γλυπτών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ως φοιτητής είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών στην Ελλάδα, αλλά όταν ανέλαβε την εξουσία υποστήριξε ότι πρέπει να παραμείνουν στη Βρετανία.