Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο πρωταγωνιστής του RoboCop, Tom Noonan

O Αμερικανός ηθοποιός, θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Tom Noonan πέθανε σε ηλικία 74 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή η πρώην συμπρωταγωνίστριά του, Karen Sillas, στο Instagram και ανέφερε πως πέθανε ειρηνικά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Tom Noonan δεν ήταν ο πρωταγωνιστής της πρώτης ταινίας, αλλά υποδύθηκε τον κύριο κακό, τον βαρόνο ναρκωτικών Cain, στην ταινία RoboCop 2 (1990). Ο ηθοποιός ήταν γνωστός για την ιδιαίτερη παρουσία του σε ταινίες όπως το Manhunter (ως Francis Dollarhyde), το Last Action Hero (ως The Ripper) και για τη βραβευμένη στο Sundance ταινία του, What Happened Was.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Karen Sillas, που συνεργάστηκε μαζί του στο What Happened Was, έγραψε στο Instagram: «Ο αγαπημένος μου φίλος και συμπρωταγωνιστής, Tom Noonan, έφυγε ειρηνικά από τη ζωή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2026.

Η συνεργασία μου μαζί του στην πρωτότυπη παράσταση του Off Broadway, «What Happened Was…», στο Paradise Factory Theatre στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ήταν ένα σημείο καμπής για μένα και την καριέρα μου, που εξακολουθεί να έχει αντίκτυπο σε όλη μου τη ζωή και τη δουλειά μου ως ηθοποιός».