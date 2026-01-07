Πέθανε στη φυλακή ο Όλντριτς Έιμς, ο καταδικασμένος πράκτορας της CIA και κατάσκοπος της Ρωσίας

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών άφησε τη Δευτέρα (5.1.26) ο Όλντριτς Έιμς, ο άνθρωπος που βρισκόταν επί 30 χρόνια στη φυλακή, καθώς ο πρώην υπάλληλος της CIA είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας.

Ο Έιμς υπηρέτησε ως αναλυτής αντικατασκοπείας στη CIA για 31 χρόνια, προτού καταδικαστεί το 1994 σε ισόβια κάθειρξη για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε παραδώσει στην τότε Σοβιετική Ένωση απόρρητες πληροφορίες, έναντι ποσού που ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, η προδοσία του είχε θέσει σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις κι είχε στοιχίσει τη ζωή δέκα και πλέον διπλών πρακτόρων, που εργάζονταν για λογαριασμό των Αμερικανών.

Μαζί με τη σύζυγό του Ροσάριο, φέρεται να διαβίβαζε πληροφορίες στους σοβιετικούς από το 1985. Η πολυτελής ζωή του ζευγαριού την εποχή είχε προκαλέσει υποψίες. Οι Έιμς κυκλοφορούσαν με ακριβό αυτοκίνητο Jaguar, διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία, δαπανούσαν κάπου 50.000 δολάρια τον χρόνο μέσω πιστωτικών καρτών.

Η προδοσία του αποκαλύφθηκε το 1994.

Βασιζόμενοι σε ψευδή στοιχεία που τους διοχέτευε ο Όλντριτς Έιμς, στελέχη της CIA είχαν οδηγήσει επανειλημμένα σε σφάλματα τους αμερικανούς προέδρους Ρόναλντ Ρέιγκαν και Τζορτζ Μπους (τον πρεσβύτερο), καθώς και άλλους αξιωματούχους, ιδίως για τις σοβιετικές στρατιωτικές δυνατότητες και άλλες πληροφορίες στρατηγικής σημασίας.

Η άσκηση δίωξης σε βάρος του κατασκόπου είχαν πυροδοτήσει εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα, ενώ η πολιτική φιλελευθεροποίησης που βαφτίστηκε «περεστρόικα» (ανασχηματισμός) του πρώην προέδρου της πάλαι ποτέ ΕΣΣΔ, του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, έδινε τη θέση της στη «γκλάσνοστ» (διαφάνεια) και το άνοιγμα στη Δύση επί Μπόρις Γέλτσιν, του πρώτου μετασοβιετικού ηγέτη της Ρωσίας.

Ο διευθυντής της CIA εκείνη την εποχή Τζέιμς Γούλσι είχε παραιτηθεί εξαιτίας του σκανδάλου, αφού αρνήθηκε να καθαιρέσει ή να στερήσει βαθμούς σε συνεργάτες του στην υπηρεσία.

Ο διάδοχός του Τζον Ντόιτς επέβλεψε κατόπιν επανίδρυση της CIA, στο πλαίσιο της οποίας υπήρξαν εκκαθαρίσεις, συλλήψεις και ασκήσεις ποινικών διώξεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος την εποχή, ο Μπιλ Κλίντον, είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση Έιμς «πολύ σοβαρή» και είχε υπονοήσει πως θα μπορούσε να βλάψει τη διμερή σχέση με τη Μόσχα. Το Κρεμλίνο αντίθετα προσπάθησε να την υποβαθμίσει, με Ρώσο διπλωμάτη να φθάνει στο σημείο να χαρακτηρίσει τους Αμερικανούς «υπερβολικά συναισθηματικούς».

Ο Λευκός Οίκος εντέλει αποφάσισε να προχωρήσει στην απέλαση υψηλόβαθμου Ρώσου διπλωμάτη, του Αλεξάντερ Λισένκα, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι εμπλεκόταν στην υπόθεση Έιμς.