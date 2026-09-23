Συντριβή αεροσκάφους RAF στη Βρετανία: Τραυματίες οι δύο πιλότοι, πρόλαβαν να εκτοξευτούν με αλεξίπτωτα

Ένα αεροσκάφος της RAF συνετρίβη σήμερα (23.09.2026) λίγο μετά την απογείωσή του από τη βάση στη βόρεια Ουαλία στην Βρετανία. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν δύο πιλότους να κάνουν επείγουσα εκτόξευση από το αεροσκάφος πριν αυτό πέσει στο έδαφος, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι δύο πιλότοι νοσηλεύονται για ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με αναφορές, το αεροπλάνο Hawk κατέρρευσε μετά την αναχώρησή του από την κοιλάδα της RAF στο Άνγκλεσι, στην Βρετανία, όπου οι εικόνες δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο πυκνού καπνού να υψώνεται από το σημείο της συντριβής. Η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας δήλωσε ότι οι πιλότοι νοσηλεύονται για ελαφρά τραύματα μετά το περιστατικό στην περιοχή Pencarnisiog του Anglesey. Η αστυνομία ανέφερε ότι ελικόπτερα της Ακτοφυλακής και του Αεροπορικού Ασθενοφόρου της Ουαλίας βρίσκονται στο σημείο κοντά στην κοιλάδα της RAF στο νησί.

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«Δύο πιλότοι νοσηλεύονται με αυτό που πιστεύεται ότι είναι ελαφρά τραύματα και σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν αναφορές για ευρύτερες ζημιές ή τραυματισμούς», ανέφερε. «Παρακαλώ αποφύγετε την περιοχή μέχρι νεωτέρας».

Αφού αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν δύο πιλότους να κάνουν επείγουσα εκτόξευση από το αεροσκάφος πριν αυτό πέσει στο έδαφος, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι δύο πιλότοι νοσηλεύονται για ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με αναφορές, το αεροπλάνο Hawk κατέρρευσε μετά την αναχώρησή του από την κοιλάδα της RAF στο Άνγκλεσι, όπου οι εικόνες δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο πυκνού καπνού να υψώνεται από το σημείο της συντριβής.

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WATCH: Moment an RAF T2 Hawk jet crashes near RAF Valley on Anglesey, Wales; both pilots ejected and were located shortly after the incident, the Royal Air Force says. pic.twitter.com/7EojpNxD6r — Scope Report (@ScopeReport_) September 23, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου ενός αεροασθενοφόρου και της ακτοφυλακής, έσπευσαν στο σημείο, αφού αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι δύο πιλότοι του αεροσκάφους εκτοξεύτηκαν από τα καθίσματά τους λίγο πριν από τη συντριβή, αναφέρει το North Wales Live.

Δύο πιλότοι της RAF νοσηλεύονται για ελαφρά τραύματα μετά την εκτίναξή τους από το εκπαιδευτικό τους αεροσκάφος, ανακοίνωσε η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο πρακτορείο: «Το παρακολουθήσαμε να απογειώνεται, βρισκόμαστε στην ακτή και έχουμε παρακολουθήσει εκατοντάδες να απογειώνονται. Είπα στη γυναίκα μου ότι έχει πρόβλημα, καθώς μπορούσα να δω φλόγες καθώς απογειωνόταν».

«Το παρακολουθήσαμε να ανεβαίνει και μετά, καθώς ήταν παράλληλο με εμάς, άρχισε να σηκώνεται βίαια δύο φορές… έπειτα και οι δύο πιλότοι εκτοξεύτηκαν και το Hawk συνετρίβη περίπου ένα μίλι μακριά».

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της Βόρειας Ουαλίας δήλωσε: «Οι τοπικοί αξιωματικοί παρακολουθούν αυτή τη στιγμή αναφορές για ένα περιστατικό που αφορά εκπαιδευτικό αεροσκάφος της RAF στην περιοχή Pencarnisiog του Anglesey, μαζί με συναδέλφους από τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία, τις Υπηρεσίες Πυροσβεστικής και Διάσωσης της Βόρειας Ουαλίας, το Welsh Ambulance Service University Health Trust και την Helimed».

«Δύο πιλότοι νοσηλεύονται με πιθανολογούμενα ελαφρά τραύματα και σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν αναφορές για ευρύτερες ζημιές ή τραυματισμούς.»