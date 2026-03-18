Phantom MK-1: Τα ανθρωποειδή ρομπότ που θα δοκιμάσει η Ουκρανία στα πεδία των μαχών

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδείξει πλέον τον κομβικό ρόλο που έχουν τα μη επανδρωμένα συστήματα στα πεδία των μαχών, από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μέχρι μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού, αλλά και ρομπότ που εκτελούν συγκεκριμένες αποστολές.

Ωστόσο, η Ουκρανία φαίνεται ότι θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω και να αναπτύξει στο πεδίο της μάχης ανθρωποειδές ρομπότ, μια καινοτομία που ίσως αλλάξει μελλοντικά τον τρόπο διεξαγωγής επιχειρήσεων στο τακτικό επίπεδο.

Video about humanoid robot soldiers Phantom MK-1 that Ukraine received for testing their effectiveness on the front line pic.twitter.com/8hEvtiGBzm — MilitaryNewsUA(@front_ukrainian) March 13, 2026

Ειδικότερα, η εταιρεία Foundation παρέδωσε στην Ουκρανία, τον περασμένο Φεβρουάριο, δύο ανθρωποειδή ρομπότ τύπου Phantom MK-1 προκειμένου να δοκιμαστούν σε πραγματικές, ρεαλιστικές συνθήκες μάχης.

Το Phantom MK-1 / Φωτογραφία Foundation

Στόχος είναι να δουν οι τεχνικοί της αμερικανικής start-up αλλά και Ουκρανοί επιτελείς πως μπορούν να αποδόσουν τα ρομπότ αυτά και με το real time feedback να προχωρήσουν στις απαιτούμενες τροποποιήσεις για να βελτιστοποιήσουν τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους.

Ένας εκ των ιδρυτών της Foundation δήλωσε ότι τα δύο Phantom MK-1 παραδόθηκαν στην Ουκρανία για να εκτελέσουν αποστολές αναγνώρισης, όμως μελλοντικά μπορούν να αναλάβουν πιο απαιτητικές αποστολές, στις οποίες θα μπορούν να χειρίζονται και οπλικά συστήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της κατασκευάστριας εταιρείας, το Phantom MK-1 έχει ύψος 1 μέτρο και 80 εκατοστά και βάρος 80 κιλά ενώ αναλαμβάνει κυρίως αποστολές αναγνώρισης, εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ λειτουργεί με σύστημα man-in-the-loop, που σημαίνει ότι χειριστής θα είναι υπεύθυνος για την λήψη των αποφάσεων ενώ το ρομπότ για την κίνηση και την πλοήγηση στο πεδίο.

